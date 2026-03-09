米株価指数先物 急落 ダウ700ドル超安 戦争長期化で原油高騰インフレ懸念
東京時間07:12現在
ダウ平均先物MAR 26月限 46797.00（-720.00 -1.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6646.00（-97.75 -1.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24273.75（-396.50 -1.61%）
米株は時間外で急落して始まっている。
NY原油価格が22年以来初めて1バレル＝100ドルを突破した。米国もイランも攻撃を激化させており、戦争長期化とそれに伴うインフレ加速が懸念されている。
