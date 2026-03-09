米株価指数先物　急落　ダウ700ドル超安　戦争長期化で原油高騰インフレ懸念

東京時間07:12現在
ダウ平均先物MAR 26月限　46797.00（-720.00　-1.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6646.00（-97.75　-1.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24273.75（-396.50　-1.61%）

米株は時間外で急落して始まっている。

NY原油価格が22年以来初めて1バレル＝100ドルを突破した。米国もイランも攻撃を激化させており、戦争長期化とそれに伴うインフレ加速が懸念されている。