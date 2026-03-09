ドル全面高 ドル円158.40円台、ユーロドル11月来安値 戦争長期化懸念 ドル全面高 ドル円158.40円台、ユーロドル11月来安値 戦争長期化懸念

みんなの感想は？

ドル全面高 ドル円158.40円台、ユーロドル11月来安値 戦争長期化懸念



有事のドル買いが広がっている。ドル円は158.47円付近まで上昇し1月23日以来の高値。ユーロドルは1.1530を割り込み昨年11月25日以来の安値をつけている。



NY原油が時間外で急騰、一時1バレル＝111ドル台にまで上昇した。米株先物は急落、ダウは900ドル超安。



米国もイランも攻撃を激化させており戦争は長期化する見通し。イランはハメネイ師の次男モジタバ師を最高指導者に選出。イラン革命防衛隊は新最高指導者に忠誠を誓い、命令を遂行するため「完全な服従と自己犠牲の覚悟がある」と表明。

