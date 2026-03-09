NFLニューイングランド・ペイトリオッツのスターQBドレイク・メイ（23）が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開催中の東京ドームにドジャースのユニホーム姿で現れ、ボストンのファンの間で物議をかもしていると「カリフォルニアポスト紙」がと報じている。

メイと妻のアンマイケルさんは、東京ドームで7日に行われたWBC1次ラウンドC組の日本−韓国を観戦。しかし、昨季NFLのMVP投票で2位となったメイは、球場での服装をめぐって批判を浴びることになった。MLB公式X（旧ツイッター）は、“ニューイングランドの王族”との表現で2人がグラウンドに立つ写真を投稿したが、ボストンのファンはすぐに気づいた。メイは何とドジャースのユニホームを着ていて、背番号は大谷翔平投手の17番だったとみられる。

Xのコメント欄には、すぐさま反応が寄せられた。「新しいユニホームを用意してあげないと！」「ニューイングランドの王族がドジャースのユニホームを着てるなんて」と、別のユーザーは泣き顔の絵文字付きで投稿した。さらにこういう声もあった。「おい、ドレイク。絶対にドジャースのユニホームなんて着るなよ。レッドソックスだけだろ、兄弟！」。

メイは球場でボストン伝統の赤と紺のカラーを身につけていなかったが、妻のアンマイケルさんはしっかりとレッドソックスのキャップを日本旅行に持参しており、自身のインスタグラムのストーリーでを着用した姿を投稿していた。なお、日本を訪れたもう一つの理由は、メイの兄ルーク（29）がBリーグ2部・神戸ストークスのフォワードとしてプレーしているためでもある。