＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】あまり見たことない「美しい」所作

大相撲三月場所の初日、激しい取り組みが展開された幕下の土俵で、勝敗の結果以上にファンの心を打つ「美しい光景」があった。勝者が土俵下で見せた凛とした所作に対し「初日から良い光景が見れた」「見てるだけで気持ちいい」など称賛の声が相次いだ。

幕下五十七枚目・魁勝（浅香山）が、幕下五十七枚目・山藤（出羽海）を寄り倒しで下した一番でのこと。

この両者の体重差は実に81.6キロ。身長180.4センチ、157.9キロを誇る元十両のベテラン・魁勝に対し、山藤は76.3キロという幕下では異例の細身だ。取組では魁勝がその圧倒的な質量を活かして両まわしを引き、万全の形から一気に寄り立てた。最後は157キロの巨体が完全に乗っかる形で山藤が押し潰される衝撃的な結末に、館内からは悲鳴にも似たどよめきが上がった。

しかし、ファンの熱視線が注がれたのはその直後のことだった。勝ち名乗りを受けた魁勝は、土俵を去る際に一度立ち止まると、姿勢をピンと正して土俵に対し深々と「90度の一礼」を捧げた。微動だにせず、真っ直ぐに腰を折ったその姿は、勝負の厳しさの後に流れた清々しい時間としてファンの目に焼き付いた。

この魁勝の美しい所作に対し、ABEMAファンからは「初日から良い光景が見れた」「良いお辞儀」「丁寧な礼」「礼儀正しいな」といったコメントが続出。31歳のベテランが見せた「礼に始まり礼に終わる」という大相撲の精神を体現する立ち振る舞いに、「見てるだけで気持ちいい礼」と絶賛の嵐が巻き起こった。（ABEMA／大相撲チャンネル）