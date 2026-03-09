片岡千之助、父・片岡孝太郎＆母との親子3ショット公開「めちゃくちゃいい写真」「素敵な家族」 笑顔で26歳誕生日を報告
歌舞伎役者で俳優の片岡千之助が7日、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告し、父で歌舞伎俳優の片岡孝太郎（58）と、母で実業家・田原博子氏との親子3ショットを公開した。
【写真】「めちゃくちゃいい写真」片岡千之助が公開した父・片岡孝太郎＆母との親子3ショット
片岡は「誕生日備忘録2」とつづり、1枚のモノクロ写真をアップ。「26歳の誕生日ということは父と母が親になって26年 変わらず2人とも元気でいてくれることに感謝です」と気持ちをつづり、誕生日ケーキを前にカメラに笑顔を向ける3人の姿を披露した。
この親子ショットに、「めちゃくちゃいい写真ですね!!」「とっても素敵な家族写真」「素敵な関係！」「楽しそうな雰囲気が伝わってくる素敵なお誕生日のお写真」「幸せが溢れています」などの声が寄せられている。
また「photo by @ryota_bando」と、撮影したのは俳優の坂東龍汰（28）であることを明かした。ひとつ前の投稿では、「忙しい中駆けつけてきてくれました」と坂東との2ショットをアップし、「出会ってもう7年、でもまだ7年という感覚。笑 いつもありがとう」と仲の良さをのぞかせていた。
なお、千之助の父・孝太郎と母・田原氏はすでに離婚しており、孝太郎は2015年3月に一般女性と再婚したことを発表している。
