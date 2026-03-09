今回は、バカにしてきた夫の不倫相手を黙らせたエピソードを紹介します。

夫の不倫相手と初対面したけど…

「私の夫は職場の同僚でもあるのですが、どうやら後輩の女性と不倫しているようです。そんなある日、その後輩女性と職場で初対面しました。後輩女性は私を見るなりニヤッと笑い、感じ悪いなと思いました。

その日私は会社に泊まって仕事をする予定だったので、その話をしたら、『会社に泊まるんですか？ 女捨ててません？（笑）』『スキンケアもできないし、お肌がボロボロになっちゃいますよ（笑）』『仕事ばっかりしてたら老けますよ（笑）』と、バカにした口調で言われたんです。

余計なお世話だと思いムカッとしましたが、その感情は一切顔に出さず、笑顔で『スキンケアより仕事の方が大事だわ』『あなたには分からないでしょうね』と言い返してやったんです。後輩女性は黙っていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この女性は研究職で、仕事に情熱を注いでいるそうです。にしても、この後輩女性は失礼すぎますし、本当に余計なお世話です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。