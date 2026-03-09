松澤海斗が終盤に大仕事!日本人ワンツーで決勝弾! シントトロイデン、2位と同勝ち点で残り2節へ
[3.8 ベルギーリーグ第28節 シントトロイデン 2-1 セルクル・ブルージュ]
ベルギーリーグは8日、第28節を行い、シントトロイデンがセルクル・ブルージュを2-1で破った。前半24分、左サイドを突破したDF畑大雅が先制点をアシストすると、1-1で迎えた後半36分にはMF松澤海斗がMF伊藤涼太郎とのワンツーから決勝弾。日本人選手の活躍によって2試合ぶりの勝ち点3を獲得し、同日に引き分けた2位のクラブ・ブルージュと勝ち点57で並んだ。
シントトロイデンはGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、畑、MF山本理仁、伊藤、FW後藤啓介が先発し、松澤がベンチスタート。序盤はセルクル・ブルージュに押し込まれる展開が続いたが、谷口とDFロイク・ムベ・ソウが抜群の安定感で失点を阻むと、先にスコアを動かした。
前半24分、左サイドを突破した畑のクロスがゴール前に入ると、ニアサイドに走り込んだ後藤がつぶれ、その背後でMFアルブノール・ムヤが反応。豪快なボレーシュートを突き刺し、先制点を奪った。畑はこれで今季4アシスト目。2試合ぶりの先発復帰戦で普段とは異なる左サイドを託されていたなか、しっかりと結果を残した。
ところがシントトロイデンは後半13分、CKで深く攻め込んでいたところから相手のカウンターを許し、3対3の守備対応を迫られると、右サイドを個人技で破られ、ゴール前で劣勢に。一度は畑が良いシュートブロックを見せるも、こぼれ球をMFエダン・ディオプに押し込まれ、1-1の同点に追いつかれた。
それでも最後はなんとか競り勝った。後半36分、畑からの縦パスを受けた途中出場の松澤が左サイドをドリブルで攻め上がり、横パスを伊藤に預けると、スルーパスが背後に抜けた松澤にピタリ。そのままゴール前に攻め込んだ松澤は冷静な右足ワンタッチシュートでGKとの1対1を制し、土壇場で勝ち越しゴールを奪った。
そのままタイムアップ。シントトロイデンは松澤の今季2ゴール目、伊藤の今季3アシスト目となる決勝点で見事に勝ち切った。なお、シントトロイデンはレギュラーシーズン2試合を残し、直接対決を控える首位ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズと勝ち点3差、2位のクラブ・ブルージュと同じ勝ち点の3位。すでにプレーオフ1進出を決めているなか、勝ち点の半分を引き継ぐ最終決戦に大きな可能性を繋いでいる。
