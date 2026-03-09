ラ・リーガ 25/26の第27節 バレンシアとアラベスの試合が、3月9日05:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはウマル・サディク（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ルイス・リオハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。アラベスのルーカス・ボイエ（FW）がPKを決めてアラベスが先制。

30分、アラベスが選手交代を行う。カルロス・ベナビデス（MF）からユセフ・レケディム（DF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とアラベスがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分バレンシアが同点に追いつく。ウマル・サディク（FW）のアシストからハビエル・ゲラ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

68分、アラベスは同時に2人を交代。ジョン・グリディ（MF）、カルレス・アレーニャ（MF）に代わりデニス・スアレス（MF）、アンデル・ゲバラ（MF）がピッチに入る。

70分、バレンシアが選手交代を行う。ルイス・リオハ（MF）からアルノー・ダンジュマ（FW）に交代した。

その直後の71分アラベスが逆転。デニス・スアレス（MF）のアシストからルーカス・ボイエ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

74分、バレンシアが選手交代を行う。フィリプ・ウグリニッチ（MF）からウーゴ・ドゥーロ（FW）に交代した。

82分、バレンシアは同時に3人を交代。ティエリ・コレイア（DF）、ハビエル・ゲラ（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）に代わりダニエル・ラバ（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）、ディエゴ・ロペス（FW）がピッチに入る。

84分、アラベスが選手交代を行う。トニ・マルティネス（FW）からマリアーノ・ディアス（FW）に交代した。

後半終了間際の90分バレンシアのエライ・ジョメルト（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

90+7分にアラベスのジョン・パチェコ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

90+9分にアラベスのアンデル・ゲバラ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その直後の90+9分バレンシアが逆転。ウーゴ・ドゥーロ（FW）がPKを決めて3-2と逆転する。

以降は試合は動かず、バレンシアが3-2で勝利した。

なお、バレンシアは17分にラージー・ラマザニ（FW）に、またアラベスは36分にジョン・グリディ（MF）、43分にユセフ・レケディム（DF）、90+7分にテナグリア・ファクンド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

