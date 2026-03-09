やっぱり“カーキ”がおしゃれ！【niko and ...】着回し力抜群♡「毎日ワンピ」

春ファッションに差をつけるなら、やっぱり “カーキ” が気分。ほんのり辛口で、でもどこか軽やかな抜け感も与えてくれる絶妙カラー。今回ftn編集部が目をつけたのは、【niko and ...（ニコアンド）】から登場したパラコード付きワンピース。ラクなのにきれいにきまる、しかもワンピにもスカートにもなる優れものなんです。実際に着回しているスタッフ・ゆかさんのコーデとともに、その魅力をたっぷりとお届け。大人の「毎日ワンピ」として頼れる予感大なので、ぜひチェックして。

毎日でも着たくなりそうな相棒ワンピ

【niko and ...】「Misayoパララクワンピ」\8,500（税込）

一見シンプルながらも、さりげないパラコード使いがアクセントになったロングワンピ。とろみ感のある素材なので、カジュアルになりすぎず女性らしい印象も演出。ゆったりとした身幅広めのシルエットが、楽チンな着心地をサポートしてくれます。それでいてゆるやかなAラインだから、スタイルアップ効果も期待大。上下開閉可能なフロントジップ × 前後着用できる2WAY仕様で、気分やシーンに合わせて楽しめます。