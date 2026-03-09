大友康平の70歳記念全国ツアー＜HOUND DOG LIVE 2026「ROLLING 70 “ROCK’N’ROLL GOES ON”」＞が3月7日および8日の2日間、東京・日本青年館にて幕を開けた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

“ロックンロールは続いていく”という力強いサブタイトルが冠されたツアーの初日は、まさにその言葉を体現する熱気と興奮に満ちた夜となった。

満員御礼の会場には、長年の歩みを支え続けてきた熱狂的ファンはもちろん、今回初めてライブに参戦する若いオーディエンスの姿も。世代を超えて愛されるHOUND DOGの魅力を改めて証明したかたちだ。

客電が落ち、ステージに大友康平が姿を現した瞬間、会場のボルテージは一気に最高潮へ達し、「康平！」というコールや黄色い歓声が入り交じる。それを合図に、怒涛のノンストップロックンロールショーの火蓋が切って落とされた。

今年70歳を迎えた大友へ、バンドメンバーとスタッフがステージ上でお祝いとして贈ったのが、古希を祝う特注の“紫のマイクスタンド”だ。新たな相棒を握り締めて放たれるパワフルな歌声は、70歳という年齢を感じさせない。ステージの端から端までところ狭しと走り回り、踊りまくる無尽蔵のスタミナと熱量は圧巻。

“ROCK’N’ROLL GOES ON”──その言葉通り、大友康平のロック魂は燃え盛って果てしない。日本青年館で最高のロケットスタートを切ったツアーは、大阪と仙台へと続く。なお、東京公演の模様は、5月にWOWOWにて放送される予定だ。

■＜HOUND DOG LIVE 2026「ROLLING 70 “ROCK’N’ROLL GOES ON”」＞

3月07日(土) 東京・日本青年館

open17:00 / start18:00

3月08日(日) 東京・日本青年館

open15:00 / start16:00

3月20日(金/祝) 大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

open16:00 / start17:00

3月21日(土) 大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

open15:00 / start16:00

4月29日(水/祝) 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

open16:00 / start16:30

詳細：https://www.iehok.com/information/

WOWOW放送情報：https://www.wowow.co.jp/music/hounddog/