◆プロレスリング・ノア「ＡＰＥＸ ＣＯＮＱＵＥＳＴ ２０２６ ｉｎ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」（８日、横浜武道館）観衆１９０４

プロレスリング・ノアは８日、横浜武道館で「ＡＰＥＸ ＣＯＮＱＵＥＳＴ ２０２６ ｉｎ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。

メインイベントでＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが拳王と５度目の防衛戦を行った。かつて反体制ユニット「金剛」師弟関係だった王者と挑戦者。壮絶な打撃戦は、Ｉｎａｍｕｒａが拳王をＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥで沈め激闘を制した。

敗れた拳王は、バックステージでこの日、ＧＨＣジュニア王座を防衛したＡＭＡＫＵＳＡから「拳王殿、そなたの戦いにはいつも心動かされておりまする。またひとつ、思い出したことがございまする。そなたと同じＮＯＡＨを思う強き信念、いつもこの胸にありまする。我と一騎打ち、お願いできませぬか……というお問いかけ、愚問でしょうか」と一騎打ちを要求された。

ＡＭＡＫＵＳＡが去ると拳王は「ＡＭＡＫＵＳＡ、いや、覇王。いや、あいつの顔を見ていると、さとうさん…。そう言いたくなってくるかもな。一騎打ち、もちろんいいよ」と受諾した。両者の意向を受けノアは大会終了後に４・１後楽園ホール大会で「郷愁の陸奥」と題したスペシャルシングルマッチが電撃決定したことを発表した。

◆３・８横浜大会全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（２１分５９秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ → エビ固め）挑戦者・拳王●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇王者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１２分１０秒 開国 → エビ固め）挑戦者・マーク・トゥリュー●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

挑戦者組・〇ドラゴン・ベイン、アレハンドロ（１７分５２秒 ツイスターベイン → エビ固め）王者組・ダガ、小田嶋大樹●

▼シングルマッチ

〇清宮海斗（９分３５秒 ４の字式エビ固め）ガレノ●

▼８人タッグマッチ

ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴、〇ヌル（９分１０秒 マウントヌル → 片エビ固め）ＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小柳勇斗●

▼タッグマッチ

〇丸藤正道、鶴屋浩斗（８分５３秒 ヘッドロック）アンヘル・レイエス、ＲＹＵＳＥＩ●

▼８人タッグマッチ

〇アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ、タダスケ、政岡純（６分４３秒 パッケージパイルドライバー → 片エビ固め）Ｅｉｔａ、キーロン・レイシー、ブラックめんそーれ、稲畑勝巳●

▼６人タッグマッチ

小峠篤司、〇モハメド ヨネ、大原はじめ（７分３１秒 キン肉バスター → 片エビ固め）征矢学、谷口周平、郄橋碧●