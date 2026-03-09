フアン・マタが直接フリーキックを決めた

オーストラリア1部メルボルン・ビクトリーに所属する元スペイン代表MFフアン・マタは、3月7日に行われたAリーグ第20節のシドニーFC戦で華麗な直接FKを決め、「魔法使い」「美しい」など注目を集めている。

メルボルンにとっては、勝てばシドニーFCに勝ち点で並べるという大一番。試合を動かしたのが、かつてJ1リーグのヴィッセル神戸でもプレーしたマタだった。前半34分にペナルティーアークすぐ外の右寄りの位置でFKのチャンスを得ると、マタは左足を振り抜いた。ボールは右ポストを叩いてゴールに決まり、メルボルンが先制ゴールを得た。

マタは蹴った瞬間にゴールを確信していたようで、蹴り終わった瞬間からゴールセレブレーションに駆け出し、実際にゴールが決まるとゴール裏のサポーターのもとへ駆け寄って喜びを爆発させた。その後、追加点を挙げたメルボルンだったが、後半28分、同30分に連続失点を喫して2−2のドローで試合は終了している。

SNSでも「中盤のマジシャン」「なんて選手だ」「美しい」「ワールドクラス」「マジで魔法使い」「なんでオーストラリアでプレーしているの」「美しすぎるFKのゴール」など多くのコメントが寄せられ、かつて日本でもプレーをした元スペイン代表MFに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）