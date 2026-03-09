米国とイスラエルの爆撃によりイランのテヘラン周辺の石油貯蔵施設が相次いで爆発し都心全域が毒性の煙に包まれ、油分を含む「黒い雨」が降るなど深刻な大気汚染が発生した。

AP通信とイランIRNA通信などによると、7日夜から8日明け方にかけテヘラン北西部のシャフラン石油貯蔵所と南部レイ石油精製団地、西部カラジの燃料施設が集中攻撃を受けた。

石油貯蔵タンクの爆発で膨大な有毒ガスと黒い煙が噴出し、テヘラン上空の日光が遮断されると午前中でも自動車がヘッドライトを点灯して走る状況も起きた。

ある50代のドライバーはAFPに「目覚まし時計が故障したかと思った」として暗黒に変わった都心の様子を伝えた。

イラン赤新月社は今回の爆発により「相当量の毒性炭化水素、硫化窒素酸化物が大気中に放出された」と発表した。テヘラン市当局は「雨が降ればとても危険な強酸性雨になるだろう」と警告した。

交流サイト（SNS）には実際に黒い雨が降る写真と動画が相次いで投稿されている。当局は住民らに屋内にとどまるよう呼びかける一方、保安軍に特殊マスクを着用させ交通統制に投じた。

イラン外務省報道官はXを通じ「石油貯蔵庫に対する攻撃はイランの民間人に対し故意に化学戦を行ったも同然」として今回の空爆を「戦争犯罪であり反人道的犯罪、大量虐殺」と糾弾した。

一方、燃料供給体系に支障が生じるとテヘラン州は1回の給油限度をこれまでの30リットルから20リットルに急制限した。

テヘラン州知事は「石油貯蔵施設爆撃後に汚染指数が急上昇している。石油供給量削減は2〜3日程度だけの一時的措置で、すぐに原状回復するだろう」と明らかにした。