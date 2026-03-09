パパを笑顔にした弟に、姉が″鋭い眼差し″？ 嫉妬の表情に506万回再生「いい顔してるわお姉ちゃん…」
生後間もない弟が初めて声を出して笑った瞬間、それを横で見ていた姉が見せた“複雑な表情”がInstagramで大きな反響を呼んでいる。えつ子と勘太郎さん（@etsuko_kantaro）が投稿したこの動画には、506.7万回再生、12万件のいいねが集まり、多くのコメントが寄せられた。当時の状況や、家族の中で絶大な人気を誇るパパの素顔について、投稿主に話を聞いた。
―― 弟さんが初めて声を出して笑った瞬間、そしてその様子を見ていた娘さんの反応はいかがでしたか？
「いつも、パパが弟を溺愛するとき（チューや抱っこするとき）は、娘が泣いて"弟じゃなくて私に構って！"と嫉妬アピールしてくるんです。でも今回は"あれ、お姉ちゃん泣いてこないぞー？？"と思って。鋭い眼差しでパパを見てはいるんですが、すぐに笑顔になった。ほっとしました」
その眼差しは、よそ見をしている彼氏を見る彼女のようで可愛かったと話す。
―― 動画の最後、娘さんはどんな行動をとったのでしょうか？
「特に何もアクションは起こさず、ブロックおもちゃの方に興味が移って、そちらへ行きました。パパがこの後えっちゃん（娘）をぎゅーって抱きしめていましたよ」
―― ご家族のなかでパパがこれほど人気な理由は何だと思いますか？
「穏やかな性格ですかね。基本パパはみんなに好かれるんです。高校生の時からパパを知っていますが、悪く言う人がいないし敵を作らない。小学校から高校まで無欠席無早退で、器用で整理整頓が得意、仕事もできて努力家。スーパーマンです。人柄がそもそも素晴らしいです」
―― 姉弟には将来どんな関係を築いてほしいですか？
「異性の姉弟ということでなかなか難しいかもしれませんが、大人になってからも仲良く笑い合っていてほしい。愚痴とか笑い話も日常的にしてほしいなぁ。頑張って2人の宝物を産んだので、お互い支え合いながら生きていってほしいです」
パパを巡る微笑ましい攻防戦や、仲睦まじい家族の日常は、えつ子と勘太郎さん（@etsuko_kantaro）のInstagramで発信されており、多くのフォロワーに癒やしを届けている。
