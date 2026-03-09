【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で２大会ぶりの優勝を目指す米国で、昨季２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を受賞した左腕のスクバル（タイガース）の動向に注目が集まっている。

当初はシーズン開幕に向けた調整を優先し、登板１試合で代表チームを離脱して春季キャンプに戻る予定だったが、準決勝以降で登板する可能性が出てきた。

スクバルは７日の１次ラウンドＢ組の英国戦で先発し、一回に初球を本塁打とされたが、３回１失点で救援陣につないだ。「初回は正直、脚の感覚があまりなかった。その後は落ち着いて投げられた」。直球は最速９７・９マイル（約１５７・６キロ）をマークし、５三振を奪った。

ＷＢＣでの初登板を終え、「胸に『ＵＳＡ』と書かれたユニホームを着ると、予想していなかった感情がわいてくる。とても楽しかった。正直、こんな感情が自分の中にわいてくるとは思っていなかった。考えも少し変わった」。その感情とは、代表チームに残り、もう１試合に投げたいということだった。今後について、「これから何人かと話したり、電話をしたりするつもりだ。ここ数日以内に決断することになる」と語り、球団や代理人と相談することを明かした。

２９歳のスクバルは今季終了後にフリーエージェントとなるため、今季の成績や健康状態は来季以降の契約に向けて特に重要になる。ＷＢＣで登板する負担が、大事なシーズンに影響を及ぼすことを避けたい意向がある。

一方で、ＷＢＣや米国代表としての経験が貴重なものであることも十分に感じているようだ。主将のジャッジ（ヤンキース）をはじめ、カーショー（元ドジャース）など実績のある選手が集まっており、「このチームは素晴らしい。昼食や夕食を一緒に食べながら、自然と野球の話が始まる。そういう会話は特別なものだし、この経験が当たり前だとは思っていない」とスクバル。ＷＢＣでもう１度投げるかどうか、「これまでのキャリアの中でも、かなり難しい決断の一つになる」と揺れる胸の内を明かす。

スクバルがもう１試合登板するとなれば、米国にとってはこの上なく心強い。準々決勝ではメジャー通算７０勝のウェブ（ジャイアンツ）が先発予定。順番通りなら、スクバルは準決勝での先発が有力で、当初は準決勝で先発する予定だった、昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕のスキーンズ（パイレーツ）が決勝に回る可能性がある。