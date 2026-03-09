1 Hotelsは、「1 Hotel Tokyo」を3月5日に開業した。

東京ワールドゲート赤坂内、赤坂トラストタワーの38階から43階までと1階、地下1階に位置する。客室は3つのペントハウスを含むスイート24室やユニバーサルルーム5室など、全211室を設ける。室内にはプリザーブドモスや再生パレットを使ったアート、地元職人が手がけたインテリア、植物などを備えた。

インテリアは、建築・デザインスタジオの「CRÈME（クレム）」が手掛けた。館内は砂目調の壁紙や手仕事による漆喰仕上げなど、素材本来の風合いを活かした意匠を随所に採用し、苔や再生木材のパネル、鉢植えなど自然とのつながりを感じる空間を演出した。スパはプライベートルームやカップルスイートなどを完備し、日本と西洋の伝統を融合したトリートメントを提供する。フィットネスエリアは24時間営業で、テクノジムの機器や各種クラスを展開する。インドアプール、オリジナルグッズショップ、広さ約500平方メートルの多目的スペースなども設置する。

地中海の発想を取り入れたシグネチャーレストラン「NiNi」や、日本のクラフトジンを主役としたバー「Spotted Stone」、植物を中心としたメニューや職人が淹れるコーヒー、ティーを楽しめるカフェ「Neighbors Café」を設ける。