◆「実体がない」からこそ恐ろしい…相場に現れる“小さな十字架”に隠された不気味な正体

投資歴70年 資産25億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産25億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

相場の迷いは「十字線」に現れる

株式投資の世界では、たった一つのローソク足が、何千、何万という投資家の「迷い」を映し出すことがあります。

ベテラン投資家シゲルさんと、株価チャートの読み方を学び始めた「僕」の対話から、相場の変化を察知する重要なサイン「十字線（よりひけどうじせん）」について学びましょう。

➊実体がない？ それは「拮抗」の証

株価チャートを見ていた「僕」は、ある奇妙な形に気づきます。

ふと視線を移すと、あるローソク足に目が留まった。

「あれ？ これ、実体が……ない？ ほとんど線だけみたいな……」

指をさす僕に、シゲルさんがニヤッと口元を緩めた。

「おっ、ええとこに気づいたな。それがいわゆる“迷い”を表す足や。“十字線”とか“寄引同時線”っちゅうやつやな」

「始値と終値がまったく同じってことですよね。十字架みたいですね」

「せや。同じ十字の形だから十字線というわけや。売りと買いが拮抗してる証やね」

この「十字線」は、朝ついた値段（始値）と、その日の終わりの値段（終値）が全く同じ、あるいはほぼ同じ場合に現れます。

上下にヒゲが伸びているのに、実体がない。これは、「買い勢力」と「売り勢力」が一日中戦った結果、どちらも勝てずに引き分けたことを意味します。

❷なぜ「迷い」が重要なのか？

シゲルさんが「迷いを表す足」と言った通り、これは相場の勢いが止まったことを示唆します。

これまで「イケイケ」で上昇してきた相場でこれが出ると、「あれ？ もう買い手がいないのかな？」という迷いが生まれます。逆に、下落相場で出れば「そろそろ売り手も疲れてきたかな？」という迷いです。

【投資家の学び】

大きく動いていた相場でポツンと十字線が出たら、「嵐の前の静けさ」かもしれません。「今のトレンド（上昇または下落）が終わるかもしれない」と警戒し、翌日の動きを注視する準備をしましょう。この小さな十字架は、相場の曲がり角を教えてくれる信号機なのです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。