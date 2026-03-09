¡Ö¥¤¥ó¥ÉÀ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥º¥À½¡×ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤ÏËÜÊª¤«¡©3300kmÁöÇË¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ
¥¹¥º¥¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¡£Á´Ä¹Ìó4m¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ç¥£¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¹ª¤ß¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ê°æ¸µ ¹¯°ìÏº¡§¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Î¡×¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡© ¥¹¥º¥¤¬¥¤¥ó¥ÉÀ½¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ËÂ÷¤·¤¿¼¹Ç°
¡¡¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥º¥¤¬2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾®·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¡£¥¤¥ó¥É¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤òÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤¹¤ë¡È¥¤¥ó¥É¼Ö¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2016Ç¯¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥É¼Ö¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Î¡×¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÈÎÇä¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¤«¤éÉÔ¿¶¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¤â¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉáÄÌ¼Ö¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥É¥â¥Ç¥ëÈÎÇä¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤âÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥º¥¤¬2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÀ½¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Î¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ÇÎëÌÚ½Ó¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÈÆ±ÅùÉÊ¼Á¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÀ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥º¥À½¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤«¤éÉÊ¼Á´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢²þ³×¤ËÁêÅö¤ÎÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÀè¿Ê¹ñ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸°×¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥º¥¤Ë¸Â¤é¤º°ì¸«¥¤¥±¤Æ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÇ½¤äÉÊ¼Á¤òÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍ×µá¿å½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤âÁ¥½Ð¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Î¼ÖÂÎ¿§¤ÇÅÉÁõÉÔÎÉ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î½¤Àµ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¾×ÆÍ°ÂÁ´»î¸³¤Ç1¤ÄÀ±É¾²Á¤È¤Ê¤ê¡¢»î¸³Ãæ¤Ë¸åÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÀ½Â¤ÉÔÎÉ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¸å¼Ô¤ÎÌäÂê¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç»ö¡£¥¹¥º¥¤ÏÌäÂê¤Î¤¢¤ëÀ½Â¤¥í¥Ã¥È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯³ä¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤ÉÔÎÉ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£À¤³¦¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ÎÉÊ¼Á¤ò¶Ñ¼Á²½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö°Æ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤À¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏºòÇ¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢È¯Çä¸å32¥«·î¤ÇÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬40ËüÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ï²ÃÂ®¡£¥¤¥ó¥É¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÇ¯´Ö1Ëü2000Âæ¤È¾¯¤Ê¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°Çä¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3300km¤¢¤Þ¤ê¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÐºÑÀ¡¢²÷Å¬À¡¢Áö¹ÔÀÇ½¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ê¤É¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÂè2À¤Âå¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Î¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Á´Ä¹3995mm¡ßÁ´Éý1765mm¡ßÁ´¹â1550mm¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â170mm¤Î¾®·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¼«Á³µÛµ¤¤Ë¤´¤¯¾®¤µ¤¤Ç½ÎÏ¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÉÕ²Ã¤·¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë·¿¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡£ÊÑÂ®µ¡¤Ï6Â®AT¡£
¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÁ´¹â¤Ïµì¼°¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë1550mm¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥°¥ì¡¼¥É¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê254.1Ëü±ß¤ÎFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¡¢Æ±273.9Ëü±ß¤ÎAWD¡Ê4ÎØ¶îÆ°¡Ë¤Î2¤Ä¤Î»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¡£ÁõÈ÷¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡õ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤â´Þ¤á¡¢ºÇ½é¤«¤é¡ÈÁ´ÉôÆþ¤ê¡É¤À¡£¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¼Ö¤ÏFWD¤Ç¡¢ETC2.0¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¾è¥ë¡¼¥È¤ÏÅìµþ¡Á¼¯»ùÅç¼þÍ·¤Ç¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï3331.8km¡£À¾¹Ô¤¤Î±ýÏ©¤Ï»³ÍÛ¡¢Åì¹Ô¤¤ÎÉüÏ©¤Ï»³±¢²ó¤ê¤òÁªÂò¡£ÄÌ¹Ô¤·¤¿Æ»Ï©¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÈæÎ¨¤Ï»Ô³¹ÃÏ2¡¢ÌµÎÁ¤Î¿·Ä¾³í¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»¤ò´Þ¤à¹Ù³°Ï©5¡¢¹âÂ®3¡£
Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎºÇÀ¾Ã¼¡¢ËÜ½£¤È¶å½£¤ò·ë¤Ö´ØÌç¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ë¤Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆÍ½Ð¤·¤¿ÀÇ½¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢¥¹¥º¥Î®¡¦¸ÜµÒ¿´Íý¤ÎÆÍ¤Êý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¾¦ÉÊÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿ÈþÅÀ¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï²Ù¼¼¤¬¾¯¤·¾®¤µ¤á¤À¤¬¼ÂÍÑÀ¤Ï½½Ê¬¡¢Ç³Èñ¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È½ã¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÎÃæ´Ö¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤ÏÂ®¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬Áö¤ë¤Î¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï³ê¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Åìµþ¡Á¼¯»ùÅç¤È¤¤¤¦Ä¹µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤â·ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¤È¡¢Ëü»ö¡È¤Þ¤º¤Þ¤º¡É¤ÎÀÇ½¡£¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÊñ¤ß¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¹þ¤ß254Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥È¤¬¾åÃÊ¡¢¥í¡¼¥É¥é¥ó¥×¤¬²¼ÃÊ¤È¤¤¤¦¹½À®¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬777¤Ë¸«¤¨¤ë¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡É®¼Ô¤¬¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ë¤¹¤´¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÇä¤ê¤Ï¡¢¼ÖÂÎÄ¹4m¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤â¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥ÁÀ¤À¤Ê¤È¤·¤Ð¤·¤Ð»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤À¤±¤Î¸«³Ý¤±ÅÝ¤·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Íµ¤¤Ï»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤«¤é±ó¾è¤ê¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¡¢·ÐºÑÀ¤â¹â¤¤¡£
¡¡254Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï¥¯¥é¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆÃÊÌ°Â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ¤¬¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëµ¡Ç½¤äÀÇ½¤Ç¤É¤¦º¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤À¡£¤¤¤¯¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸ÜµÒ¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÁÇÍÜ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÉÀ½¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢2016Ç¯È¯Çä¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Î¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷ÎÌ¤¬ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤ÏÎàÎã¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÂç¤¤¤¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢¹çÀ®Èé³×¤Î¥·¡¼¥ÈÃÏ¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤ËÇÈÂÇ¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÆüËÜÀ½¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËÀºÅÙ¤ÎÎô¤ëÉôÊ¬¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¸«¤·¤ÆÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤ÎÁÆËö¤µ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢ÆÌ±ú¤Î¤¤Ä¤¤Æ»¤òÁö¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆâÁõ¤Î¥Ó¥Ó¥ê¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ç¥Ã¥É¥Ë¥ó¥°¤âÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Â¤Î¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¥¤¥ó¥É¤«¤é¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¶¡µë¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥º¥¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¡Ê²â¤ËÉâ¤«¤ÖºùÅç¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Á´Ä¹4m¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸åÀÊ¤Î³«Êü´¶¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¡Öµï½»À¡×
¡¡¹àÌÜÊÌ¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£µï½»À¤ÏÁ´Ä¹4m¥¯¥é¥¹¤ÎÄã¼Ö¹â¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÀÊ¤Îµï½»À¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬¼çÂÎ¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¸åÀÊ¤Î¹¤µ¤Ï¾¦ÉÊÉ¾²Á¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ½ÅÍ×¹àÌÜ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«Â¸µ¶õ´Ö¡¢Æ¬¾å¶õ´Ö¤È¤âË¤«¤Ç¡¢¤«¤ÄÄ¹»þ´Ö¾è¼Ö»þ¤ÎÈèÏ«ÅÙ¹ç¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÃåºÂ»ÑÀª¤âÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¢³«Êü¤Î¿Þ¡£¸åÀÊ¤Î³«¸ýÉô¤Ï¾åÃ¼¤¬¹â¤¯¡¢¿åÊ¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¹ßÀ¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥É¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯¡¢¸åÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹Âç¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡Àè¿Ê¹ñ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾®·¿¼Ö¤ÎÆâÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤¿¤áÁ°¸åÀÊ¤ÇÆâÁõºà¤ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òº¹ÊÌÅª¤Ëºî¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸øÊ¿¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸åÀÊ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤ÎÈèÏ«ÂÑÀ¤Ï¶Ë¾å¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°¸åÀÊ¤È¤âÄ¹»þ´Ö¤ÎÃåºÂ¤ÇÉÔËþ¤¬½Ð¤Ê¤¤¿å½à¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Ì¾¾è¼Ö¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÂÑ¤¨¤ë¡£
Á°ÀÊ¤Ï¾èÍÑ¼ÖÁ³¤È¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¡£¥·¡¼¥È¤Ï´ÊÁÇ¤À¤¬Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥êÂÑ¤¨¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸åÀÊ¤Ï¤È¤¯¤ËÉ¨¸µ¶õ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬Âç¤¤¯¡¢°µÇ÷´¶¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉòÆº¿§¤ÎÁÇºà¤òÇÛ¤·¤¿2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¼Á´¶¼«ÂÎ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ù»éÉôÊ¬¤ä¹çÀ®Èé³×¤Î¥¿¥Ã¥Á¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î²Ã¾þ¥Ñ¥Í¥ë¤Î¸÷Âô´¶¤ä¹õ¿§¤Î¿¼¤ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤¬Äã²Á³Ê¼ÖÁ³¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÁÆËö¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³ÆÉô¤ÎÂ¤·Á¤¬¹ª¤ß¤Ê¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£´ñÈ´¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²á¾ê¤ËÀ¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾ð´¶Ë¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥º¥¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ò¸åÀÊ¤è¤êÐíâ×¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÀºåÌ¤ÊÂ¤·Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡Á´Ä¹4m¤Î¼ÖÂÎ¤Çµï½»¶õ´Ö¤ò¹¤¯¼è¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¤¤µ¤µ¤«³ä¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²Ù¼¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÂ¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í²Ù¼¼¤Î±ü¹Ô¤¤Ï66cm¤È¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¶¹¤¤¡£Æ±¤¸¥¤¥ó¥É¼Ö¤Ç¼ÖÂÎ¤¬Ä¹¤¤¥Û¥ó¥ÀWR-V¤¬µï½»¶õ´Ö¡¢²Ù¼¼¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¤«¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²Ù¼¼¤Î¾²¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò³°¤»¤Ð300¥ê¥Ã¥È¥ë¶¯¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢4¿Í¡Ü¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤¯¤é¤¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï½½Ê¬¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿¿²£¤«¤é¸«¤¿»þ¤Î¤ßÁ´Ä¹4m¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Á´Ä¹4m¤Ç¼¼Æâ¤ò¹¤¯¼è¤Ã¤¿Ê¬¡¢²Ù¼¼¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«³ä¤ò¿©¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥ì¥Ù¥ë¤È¥Õ¥í¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥Ü¡¼¥É¤òÍî¤È¤»¤Ð³¤³°Î¹¹Ô¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤òÀÑ¤ß¹þ¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÀÅ½ÍÀ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤â¡ÖÏ©ÌÌ¤ÎÆÍ¤¾å¤²¡×¤Ë²ÝÂê
¡¡ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤È¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¡¢²÷Å¬À¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¾¦ÉÊÈ¯É½»þ¤Î¥¹¥º¥¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÈ¾Ê¬Ã£À®¡¢È¾Ê¬Ì¤Ã£À®¤È¤¤¤¦´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È´¶¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£³«ÄÌ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢Ï©ÌÌ¤¬¤¦¤Í¤ê¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÏ·µà²½Ï©Àþ¤Ç¤â¼ÖÂÎ¤¬¾å²¼¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÍªÁ³¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡ÊÁ°¸åÊý¸þ¤ÎÍÉ¤ì¡Ë¤Ë¼å¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È½½Ê¬°Ê¾å¤ÎµÚÂèÅÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥·¥å¥Í¥¹¡ÊÏ©ÌÌ¤Î¥¶¥é¤Ä¤¤äÆÍ¤¾å¤²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¨¥Ã¥¸¤ÎÎ©¤Ã¤¿Ï©È×¤ÎÃÊº¹¤äÊÞÁõ¤Î´ÙË×¡¢Êä½¤À×¤òÆ§¤à¤È¡¢ÌÀÎÆ¤Ê¥¬¥¿¥¬¥¿´¶¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤¬³ê¤é¤«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿¶Æ°¤ä¾×·â¤Ï½¦¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÀÅ½ÍÀ¤Ï½½Ê¬¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¾å¤²¤º¤È¤â²»³Ú¤òÄ°¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¿®³Ú¹â¸¶¤Î·ÌÃ«¤Ë¤Æ¡£ÅÔ»Ô·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷·Ê¤Ë¤â¤è¤¯ÍÏ¤±¹þ¤à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÏÊýÉô¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤äÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¼ÂÏ¿Ç³Èñ
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È6Â®AT¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ3.1ÇÏÎÏ¤ÈÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¤Ç½ÎÏ¤ÎDC¡ÊÄ¾Î®¡Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡£WLTC¥â¡¼¥ÉÁö¹Ô»þ¤Î¸ø¾ÎÇ³Èñ¤ÏÁí¹ç19.0km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê»Ô³¹ÃÏ15.1km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¹Ù³°Ï©19.3km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©21.2km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÃÍ¤ÏB¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂÏ©¤Ç¤ÎÇ³Èñ¤Ï¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ë·ÐºÑÅª¤È¸À¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Ëþ¥¿¥óË¡¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Ëè¤ÎÊ¿¶ÑÇ³Èñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Åìµþ¡ÁÌ´Á°¡ÊÊ¼¸Ë¡ËÁö¹Ô636.2km¡¢20.3km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§¿·ÅìÌ¾¤ÎÄ¶¹âÂ®½ä¹Ò¡¢»³³ÙÏ©¤Ê¤É¹âÉé²Ù±¿Å¾Â¿¤·
¢Ì´Á°¡ÁÈ¬Âå¡Ê·§ËÜ¡Ë705.1km¡¢21.6km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§°ìÈÌÆ»¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤òÈ¾¡¹¤ÎÈæÎ¨¤ÇÁö¹Ô
£È¬Âå¡Á¼¯»ùÅç»Ô¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë165.4km¡¢22.4km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÎÄã¤¤Æî¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»·ÐÍ³
¤¼¯»ùÅç¥¨¥ê¥¢¼þÍ·244.5km¡¢15.2km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§Ê¿¶Ñ¼ÖÂ®10km¡¿hÂæ¤Î¼¯»ùÅç»Ô³¹¤ÈÎ®¤ì¤ÎÎÉ¤¤¹Ù³°Ï©¤¬È¾¡¹
¥¼¯»ùÅç»Ô¡Á²¼´Ø¡Ê»³¸ý¡Ë363.6km¡¢20.3km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§Äã²¹´Ä¶¡£°ìÈÌÆ»Ãæ¿´¤ÇÊ¿¶Ñ¼ÖÂ®Äã
¦²¼´Ø¡ÁË²¬¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë495.4km¡¢21.0km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§Ìë´Ö¤Î»³±¢Æ»¡¢»³±¢¶áµ¦Æ»¤ò¹âÂ®¥¯¥ë¡¼¥º
§Ë²¬¡ÁÌ¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎ¡Ë275.3km¡¢23.6km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§°ìÈÌÆ»¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¹Ô
¨Ì¾¸Å²°¡Á²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë389.4km¡¢20.2km¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë
È÷¹Í¡§ÅìÌ¾¡¢¿·ÅìÌ¾¤ò¥¯¥ë¡¼¥º¡£Ê¿¶Ñ¼ÖÂ®Ä¶¹â
¡¡¹Ù³°Ï©¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¹â¤¤·ÐºÑÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢º®»¨¤·¤¿»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏÇ³Èñ¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤¹¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÂÚÈ¯À¸Î¨¤¬Á´¹ñ¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¥·¥é¥¹ÂæÃÏÃÏ·Á¤ÇÉ¸¹âº¹100¡Á200m¤ÎÅÐ¤ê¹ß¤ê¤¬Â¿¤¤¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï¥ê¥Ã¥¿¡¼13km¤É¤Þ¤ê¡£É¸½àÅª¤Êº®»¨¤ÇÃÏ·Á¤âÊ¿Ã³¤Ê»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¥ê¥Ã¥¿¡¼16¡Á17km¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ´¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥ê¥Ã¥¿¡¼20km¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¾è¤ê²ó¤¹¤Î¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¾ÌÌ¡¢ÃÏÊýÉô¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤äÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬·ÐºÑÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Ç³Èñ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¤Ç¡¢½ÂÂÚÁ´¹ñ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼¯»ùÅç»Ô³¹ÃÏ¤ò½ü¤°ÂÄê¤·¤ÆWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³ÈñÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
1070kg¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤¬¤â¤¿¤é¤¹µ¡ÉÒ¤ÊÁö¤ê¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤Ë¤Ï¸Â³¦¤â
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÏB¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢Á´Ä¹¤Ï4m¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²¼°Ì¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼ÊÂ¤ß¤ËÃ»¤¤¡£¼ÖÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤Ê¬¥¦¥§¥¤¥È¤â1070kg¤È·Ú¤¯¡¢A¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¡¿¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈÆ±Åù¤À¡£
¡¡B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤ËA¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î·Ú¤µ¤È¤¤¤¦ÆÃ¼Á¤Ï±¿Æ°ÀÇ½¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤·¡¢101ÇÏÎÏ¤ÈÈóÎÏ¤Ê1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤âÄã¡¦ÃæÂ®°è¤Ç¤Ï½ÐÂÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÇÓµ¤ÎÌ1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¸úÎ¨¤ÏÂçÊÑÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤äÅÐ¤êµÞ¸ûÇÛ¤Ç¤Ï¤ä¤äÈóÎÏ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ÈÀµÈæÎã¤·¤Æ¥í¡¼¥ë¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î¼ÁÅª¤ÊÌÌ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂî±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£195/60R16¤È¤¤¤¦¼Ö½Å¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ç¶¯°ú¤Ë°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥ä¤Ï195/60R16¥µ¥¤¥º¤Î¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹2¡×¡£¥¤¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÌÃÊÁ¤À¤¬ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¹âÂ®°è¤Ç¤ÏÄ¾¿ÊÀ¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï101ÇÏÎÏ¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê½ÐÎÏ¤ÎÄã¤µ¤¬¤ä¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡À©¸ÂÂ®ÅÙ120km¡¿h¤Î¿·ÅìÌ¾¤ÇÄÉ¤¤±Û¤·¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤ò¤·¤Æ¤â²ÃÂ®¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍªÁ³¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬À¸¤ó¤À¥Ò¥Ã¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤¬¼¨¤·¤¿¥¹¥º¥À½¥¤¥ó¥É¼Ö¤ÎÌ¤Íè
¡¡À¤³¦¤Î¤É¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤â¥¹¥º¥À½¤È¸À¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥º¥¤¬»î¶âÀÐ¤È¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÊü¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡£
¡¡·æ½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢254Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤â¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ°Â¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÀÇ½¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢·ÐºÑÀ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀäÌ¯¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ç¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤»¤ë¾¦ÉÊ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤Ï¸«»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Åìµþ¡Á¼¯»ùÅç¥í¡¼¥É¥Æ¥¹¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
ÇöÌÀ¤Î¼å¤¤¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÄ¦¤ê¤Î¿¼¤µ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¸»º¼Ö¤òÀè¿Ê¹ñ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥º¥¤Î»î¤ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬½çÄ´¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼4¡ß4¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤Ç¤âÅÉÁõÉÊ¼Á¤ÇÌäÂê¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¡È»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤ÎÃÊ³¬¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¸»º¤Î¿·¤·¤¤·Á¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤è¤¦¡£¥¹¥º¥¤Î¥È¥é¥¤¤Îº£¸å¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥º¥¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¡ÊÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
