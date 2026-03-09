「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

パニック障害は「発見」されたのか、「発明」されたのか

パニック障害という病名が有名になっていくプロセスは、社会学でいう「疾患喧伝」と思われます（レイ・モイニハン、アラン・カッセルズ『怖くて飲めない！-薬を売るために病気はつくられる』古川奈々子訳、ヴィレッジブックス、2006）。

ある病気に対して使われる医薬品が一種類（またはわずかな種類）しかない場合に、その病気の意識啓発や啓蒙活動をすることは、診断される患者数を増やし、その医薬品の売り上げ増大につながります。しかも、宣伝広告費ではなく、これらは社会貢献活動となるため、製薬企業は税制上の優遇も受けることができます。これが、医薬品を直接に宣伝する代わりに病気を売り込むマーケティング手法の疾患喧伝です。

さて、パニック障害という精神疾患は「発見」されたのでしょうか、それとも「発明」されたのでしょうか。

もちろん、ストレスやプレッシャーから、突然に身体の不調を来してパニック発作が起きることは十分にあり得ます。芸能人のパニック障害がニュースで取り上げられやすく、しかもファンから同情される理由も理解しやすいです。芸能界は、成功圧力と熾烈な競争、人間関係の難しさ、時間的に過酷な労働環境などで心身のストレスが大きいので、何かのきっかけで発作的な不安を感じるのは当然のように思えます。

とすれば、そんな複雑な背景からきた苦悩を解決するには、錠剤を服用するだけでは十分でなく、時間をかけて環境調整に取り組む必要があるのもまた当然ではないでしょうか。向精神薬ばかり重視しがちな現在の精神医学を批判して、ヒーリー博士は、著書『ファルマゲドン 背信の医薬』（田島治監訳、中里京子訳、みすず書房、2015）のなかで、フランス革命期の優れた精神科医フィリップ・ピネルのこんな言葉を紹介しています。

薬の適切な投与は重要な術（アート）だ。しかし、さらに重要かつ習得の難しい術は、投薬を留保すべきとき、あるいは完全に停止すべきときを知ることである。

