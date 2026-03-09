「なぜ日本人は年を取ると相撲にハマるのか？」…新米相撲記者と大ベテランの問答が明かす、相撲の「神髄」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

大相撲が「永久に不滅」なワケ

駆け出しの相撲記者だった約四半世紀前。唐突な問いかけだった。

「おい、ヌクイ。大相撲はな、永久に不滅なんだよ。なんでかわかるか？」

東京・青山霊園にほど近いスナックでのことだった。ウイスキーの水割りを手にした先輩記者から、いきなり問われた。

先輩は、朝日新聞の大相撲担当の編集委員を長く務めた、故吉田龍雄記者。埼玉県立浦和高校から慶應大、報知新聞社をへて朝日の記者となった大先輩だ。

新人の相撲記者を、他社も含めて記者仲間の間ではこう呼ぶ。

「新弟子」

新弟子に対する吉田さんのこの問いかけは、朝日新聞相撲班の洗礼というか、風物詩だった。私もそうだったが、いまは役員や部長となった朝日の先輩記者たちも、吉田さんからのこの洗礼を浴びている。ほぼ全員答えに窮し、逆に吉田さんにこう尋ねる。

「なんでですかね？」

そこで吉田さんがこう続ける。

「それはな、日本人は年を取ると相撲が好きになるからだ」

相撲が好きになるのは「ニッポン人」だから

大先輩のこの言葉に、「新弟子」たちは決まって、こう尋ねる。

「なんで、日本人は年を取ると相撲が好きになるんですか？」

ほろ酔いの吉田さんは、決まってこう答えた。

「バカヤロー。それは、ニッポン人だからだ」

なんていうのか……こう……1回、下を向いてしまうような答えなのだが、「ああ、そうですか」と返事する以外になかった。

青山のスナックでの、この問答。その時、私はママさんに命じられ、カウンターの内側で小皿にポテトサラダを盛らされていた。

「僕、客ですよね？」とママさんにグチったら、終戦直後から客商売をしているようなママさんが舌打ちをしながらこう言った。

「客扱いしてやるのは、オメエがカネを払うようになってからだ」

そういえば、あの店でお金を払った記憶がない。

相撲取材は「世間の非常識」がてんこ盛り

《○○の常識は、世間の非常識》

そう語られる職種は数多い。政治家、医者、教員……。

ひとのことを笑ってはいられない。角界、そして相撲取材の世界も「世間の非常識」が山盛りだ。そんな裏話を紹介したい。

新番付発表から、本場所の初日まで2週間。続く本場所が15日間。千秋楽の翌日夕方に横綱審議委員会があり、さらに2日後に番付編成会議がある。この1ヵ月間が相撲記者の主戦場だ。

番付発表後、相撲記者は連日相撲部屋に行き、力士の調整ぶりを取材する。取材で得た情報やエピソードなどが、場所前の連載記事や場所中の大型記事に盛り込まれていく。

新米の相撲記者だった私が、「本場所に向けた準備期間」である朝稽古で親方衆から3日連続で叱られたことは、前述の通りだ。

ところが、本場所が始まっても苦難が待っていた。

