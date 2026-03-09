「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、キワどいビキニ姿でダナンの海を独り占め！

韓国人気ダンサーのHoney Jが魅力的な姿を公開して話題だ。

ベトナム・ダナンでのバカンス姿に注目したい。

【写真】「性行為じゃん」発言Honey Jのビキニ姿

Honey Jはこのほど、自身のインスタグラムに「海を貸し切り」というコメントと、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、グリーンのビキニトップを身にまとい、ダナンの熱い日差しを楽しむ彼女の姿が収められている。

特筆すべきは、出産後という事実が信じられないほど引き締まったボディラインと、健康美あふれる佇まいだ。ビキニから覗く鮮やかなタトゥーと堂々としたポージングは、彼女ならではの魅力を一層引き立てている。

また別の写真では、イエローのタンクトップにフリルが目を引くショートパンツを合わせ、爽やかさとセクシーさを兼ね備えたバカンスルックを完成させた。茶目っ気たっぷりの表情でカメラを見つめ、自由な雰囲気を満喫する彼女の姿に、ファンからは熱い賛辞が送られている。

Honey Jは、韓国の人気ダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』で優勝したダンスチーム「HolyBang」のリーダーとして知られ、現在は育児と並行しながらダンサー、そしてタレントとしてもマルチに活躍中。

（写真＝Honey J Instagram）

昨年はダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に韓国代表チーム「BUMSUP」のメンバーとして出演。だが、チームメイトのAIKIとともに他チームのダンスを「これダンス？“性行為”じゃん」と酷評した発言が物議を醸し、炎上した。同番組は最終的に日本代表「OSAKA Ojo Gang」の優勝で幕を下ろしている。