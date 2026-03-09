¿·¶¶¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¥ä¥¯¥¶¤ÈÃæ¹ñ·Ï¾¦¿Í¡×¤Î¡Ö¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì»öÂÖ¡×¡Ä»ö·ï¤Î¿¿Áê
2011Ç¯¤ËË½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã¤¬Á´¹ñ¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¡á¥ä¥¯¥¶¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÏªÅ·¾¦¤Ç¤¢¤ë°ìÉô¤Î¥Æ¥¥ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤ò¼¤á¤¿¼Ô¤Ç¤â5Ç¯´Ö¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ³«ÀßÅù¤Î³Æ¼ï·ÀÌó¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¼Ò¤ä¸µÈ¿¼Ò¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÆüËÜ¤Î¼£°Â¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´û¤ËÅö»þ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾Ú¸À¤ÏÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÛÃø¡¦¿·´©¡Ø ¥ä¥¯¥¶¤¬¾Ã¤¨¤¿Î¢¼Ò²ñ ¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¥ä¥¯¥¶¤ä¥Æ¥²°¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Àï¸å¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿Åìµþ¤Ç¾¦¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¥Æ¥²°
¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945Ç¯¡Ë8·î15Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÂçÅÔ»Ô¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ç¤¢¤ë¡£Âç»ñËÜ¤Î¾ÝÄ§¤¿¤ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤â³¥ßþ¤Ëµ¢¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤Î¾®ÇäÅ¹¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Ò²ñ¤ÎÄìÊÕ¤ò¹Ô¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¥Æ¥¥ä¤ÎDNA¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¾¦Çä¤Î¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Êª¤¬¤Ê¤¤º®ÌÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏªÅ¹¤³¤½¤¬¡¢Âç½°¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä»Ô¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¸ý418ËüÍ¾¤ÎÅö»þ¤ÎÅìµþ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡¢ÅýÀ©ÉÊ¡Ð¡ö¡Ñ¤òÇä¤ëÏªÅ¹¤¬¡ÖÀÄ¶õ»Ô¾ì¡×¤È¤«¡Ö¼«Í³»Ô¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÎ©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢°Ç»Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢¼Â¤Ë1Ëü7000Å¹¤ò¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ð¡ö¡ö¡Ñ¡Ê¼ÂÏÃ»þÂåÊÔ½¸Éô¡Ø¶ËÅì²ñÂç²òË¶¡Ù»°ÏÂ½ÐÈÇ2003Ç¯¡Ë¡£
¡ö¡¡ÀïÃæÀï¸å¤ÎÇÛµëÀ©ÅÙ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£¼ç¿©¤ò°·¤Ã¤Æ¤Ï¿©´ÉË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¡£ÇÛµë¤ÎÃÍ¤è¤ê¥ä¥ß¤ÎÃÍ¤¬°Â¤¤¡¢Á¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤Ï°Ç»Ô¤Ë¿©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö¡ö¡¡Àï¸å¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¤À¤¬¡¢¡ÈÏªÅ¹¤¬¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤òÀ©¤·¤¿»þÂå¡É¤À¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢A½¾Íè¤ÎÏªÅ·¾¦¡Ê3³ä¡Ë¡¢B¼º¶È¼Ô¡Ê5³ä¡Ë¡¢CØíºÒ¾¦¿Í¡Ê2³ä¡Ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÊÃçÂ¼²íÉ§¤Û¤«¡Ø¥Æ¥¥ä¤Î¥Þ¥Í¡¼³Ø¡ÙÅìµþ»°À¤¼Ò1986Ç¯¡Ë¡£
¾¦ÉÊ¤Ï°û¿©Êª¤«¤éÍÎÉþ¤Ø
ÀõÁð¤òÎã¤Ë¤È¤ì¤Ð¡¢ÏªÅ¹¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ä¥®¥â¥Î¡Ê°û¿©Êª¡Ë¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Å´ÈÄ¤Çµû³¤ò¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£Ê¿³¤òßÖ¤á¤ëÌîÅ·Å¹¤¬¤º¤é¤ê¤È¤Ê¤é¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°ì¼ïÁÔ´Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¡Ø¥Æ¥¥ä¤ÎÀ¸³è¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅºÅÄÃÎÆ»¤Ï²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤¬¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£»³À¹¤ê¤ÎºÙ麵¤òÎ¾¼ê¤Î¥Ï¥¬¥·¡Ê¥Ø¥é¡Ë¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¼ê¸µ¤Î¤µ¤Ð¤¤¬¸Æ¤ÓÀ¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¤¦¤´¤¯¤Î¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Ç¡¢¸ÅÃå¡¢¸ÅÆ»¶ñ¡¢¤½¤Þ¤Ä¤ÊÆüÍÑÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢À¸³è¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ð¡ö¡Ñ¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅöÁ³¤ËÀ¸»º¤ÎÃÏ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏÏªÅ·¾¦¤¬¸ª¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤·¡¢¤«¤Ä¤®²°¤òÉ¬Í×¤È¤â¤·¤¿¡£ÃÏÆ»¤Ê¤«¤Ä¤®²°¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°¼Á¤Î¥ä¥ß²°¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸ª¤Ç¤«¤Ä¤®¡¢Â¤ÇÊâ¤¤¤¿ÁØ¤Î¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¾å¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¾Æ¤±À×¤Ë¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ð¥é¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÏªÅ¹¤ÎÊý¤â¡¢Å´ÈÄ°ìËç¡¢¤à¤·¤í°ìËç¡¢¸ÍÈÄ°ìËç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÏªÅ¹¤ÏÏªÅ¹¤Ê¤ê¤Ë³æ¹¥¤ò½ù¡¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ä®¤ÎÉü¶½¤Î¤½¤â¤½¤â¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÏªÅ¹¤Î°ÕÌ£¤ÈÌòÎ©¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤è¤«¤í¤¦¡£
¡ö¤³¤Î¸ÅÃå¡¦¸ÅÍÎÉþ¤ÎÏªÅ¹¤«¤é¡¢¡ÖÀõÁð¤ÏÍÎÉþ¤¬°Â¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¿Í¤ò¤è¤Ö¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¸ÅÃå²°¤Ï½ù¡¹¤Ë¿·ÉÊ¤â°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£ÀõÁð¤¬¡¢´Ñ²»»²·Ø¤Ê¤ê¡¢¸ä³Ú¤ò¤â¤È¤á¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª»ñÌÌ¤Ç¤â¡¢¤³¤È¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÂç½°À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ê»²¹Í¡§ÅºÅÄÃÎÆ»¡Ø¥Æ¥¥ä¤ÎÀ¸³è¡ÙÍº»³³Õ1973Ç¯¡Ë¡£
·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¹á¶ñ»Õ¡Ê¤ä¤·¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºäÌîÈæÏ¤»Ö¤Î²óÁÛ¤«¤éÅö»þ¤ÎÀõÁð¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ö°Ç»Ô¤Ï¤³¤ÎÀõÁð¤Î¤Û¤¦¤Ü¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¿©¤¤Êª¤Ï°®¤êÈÓ¤ä¤ª¤Ç¤ó²°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¹á¶ñ»Õ¡¢¥Æ¥²°¤Î»Ñ¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ê¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£Çä¤ëÉÊÊª¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£Å´¤«¤Ö¤È¤À¤È¤«¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¥¬¥é¥¯¥¿¤ÎÎà¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¹â»Ô¡Ê±ïÆü¡Ë¤Ê¤éÆóÉ´¸®¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¸Þ½½¸®¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿Å¹¤¬¤Û¤ó¤Î¿ô¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡ÊºäÌîÈæÏ¤»Ö¡Ø¹á¶ñ»Õ¤Î¸ý¾å¤Ç¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤«¡ÙÁð»×¼Ò1984Ç¯¡Ë¡£
¥ä¥¯¥¶¡¢¥Æ¥²°¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¡¢ÂæÏÑ¾ÊÌ±¤ÎÍø³²¤ÎÂÐÎ©
¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·½É¤Ç¤âÃÓÂÞ¤Ç¤â½ÂÃ«¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾Æ°ÐÃÆ¤Ë¾Æ¤«¤ì¤¿ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â¡¢»ö¾ð¤ÏÂçÆ±¾®°Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Àï¸å¤Îº®Íð¤·¤¿»þÂå¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜÄë¹ñ¼çµÁ¤ËµÔ¤²¤é¤ì¡¢Èï»ÙÇÛ¾õÂÖ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¿Àï¾¡¹ñÌ±¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤äÂæÏÑ¾ÊÌ±¤Ï¼«Í³¤òÆÀ¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà¤é¤âÌµ°ìÊ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢½»¤à²È¤â¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤â»ö·ç¤¯¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥²°Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤ê¡¢Ì©Â¤¼ò¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î°Ç»Ô¤«¤é¥ß¥«¥¸¥áÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ëÀï¾¡¹ñÌ±¤Î½¸ÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¡¢¥Æ¥²°¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¡¢ÂæÏÑ¾ÊÌ±¤ÎÍø³²¤ÏÂÐÎ©¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍÌ¾¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢´ØÅì¥Æ¥²°Ï¢¹çÂÐÂæÏÑ¾ÊÌ±ÉðÁõÃÄ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ä¤¿¿·¶¶»ö·ï¤ä½ÂÃ«»ö·ï¤À¡£¡Ö·Ù»¡¤Ï¡¢Ä«Á¯¿ÍÉðÁõÃÄ¤äÂæÏÑ¾ÊÌ±ÉðÁõÃÄ¤ÎÂÐÎ©¡¦¹³Áè¤Î¹ÔÊý¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾×ÆÍ¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢¸¡µó¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤Ç¤¡¢°ìµó¤Ë¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
µÞÌ³¤È¤Ê¤ë¼£°Â°Ý»ý
Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë½±·â¤Î±þ½·¤Î¤¢¤È¿·¶¶¡¦½ÂÃ«»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£·Úµ¡¤¬²Ð¤òÅÇ¤¤¤¿¿·¶¶»ö·ï¡Ê¸å½Ò¡Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤Î¥Æ¥¥äÏ¢¹çÂÐÂæÏÑ¾ÊÌ±ÉðÁõÃÄ¤ÎÁèÆ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½ÂÃ«»ö·ï¤Ï¡¢¿·¶¶»ö·ï¤ÎºÝ¡¢·Ù»¡¤¬¥Æ¥¥ä¤òÎ¢Â¦¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¾ÊÌ±¤¬¡¢Èà¤é¤ÎËÜÉô¡Ê½ÂÃ«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ë¤ÈÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Î½ÂÃ«½ð¤òÊñ°Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
½ÂÃ«½ð¤Ï¼óËÅ¼Ô¤òÂáÊá¤·¡¢ÂæÏÑ¾ÊÌ±¤ÏÆ±Ë¦¤ÎÃ¥´Ô¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤¹¤ë¥Æ¥²°¡¦ÇîÅÌ¡Ê¥ä¥¯¥¶¡Ë¤ÎÏ¢¹ç·³¤È¤Õ¤¿¤¿¤Ó·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÂçÁèÆ®¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢Ç®³¤¡¢ÉÍ¾¾¡¢¸¤»³¡¢µþÅÔ¡¢¿À¸Í¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£Ç®³¤¡¢ÉÍ¾¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ä¤¯¤¶¤ÈÄ«Á¯¿ÍÉðÁõÃÄ¤¬¡¢Ã»½Æ¡¦ÆüËÜÅá¤ÇÁèÆ®¤·¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤·¤¿¡ÊÃöÌî·ò¼£¡Ø¤ä¤¯¤¶¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë1999Ç¯¡Ë¡£
²Ð¤òÊ®¤¯µ¡´Ø½Æ
¾¼ÏÂ21Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¿·¶¶»ö·ï¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¶¶±ØÀ¾¸ý¹¾ì¤Ë¼ÇÀ¾µ×ÊÝºùÀîÄ®¡Ê¸½¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ¡Ë¤Ë»öÌ³½ê¤òÃÖ¤¯¾¾ÅÄµÁ°ì¡Ê¾¾ÅÄÁÈ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·¶¶¿·À¸¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Î·úÀß¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ä¥ß»Ô¤Ë¤¤¤ëÂæÏÑ¾ÊÌ±¤é¤ÎÏªÅ¹¾¦¤¿¤Á¤ÎÆþµïÍ×µá¤ò¾¾ÅÄÁÈ¤¬µñÈÝ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢6·î10Æü¿¼Ìë¤Ë¾¾ÅÄÁÈÄ¹¤¬»°ÁÈ°÷¤«¤é°Å»¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ÅÄÁÈ¤Ï17Æü¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅï¾å¤²¼°¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÂæÏÑ¾ÊÌ±Ìó200¿Í¤ÏÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹©»ö¤ÎÃæ»ß¤òÍ×µá¤·¡¢¾¾ÅÄÁÈ¤Î50¿ô¿Í¤È¾®¤¼¤ê¤¢¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢°¦Åæ·Ù»¡½ð°÷°ì¸Ä¾®Ââ30¿Í¤ÈMP10¿Í¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤ò²ò»¶¤µ¤»¤¿¡£
°¦Åæ½ð¤Î°ÍÍê¤ÇGHQÅìµþ·ûÊ¼Ââ»ÊÎáÉô¤Ï¡¢¡¾¾ÅÄÁÈ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È·úÀß¤ÏÂ³¹Ô¤·¤Æ¤è¤¤¡¢¢ÀêÎÎ·³°Ê³°¤ÎÌ±´Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤òÅ¬ÍÑ¤»¤è¡¢£Âè»°ÃÏ¶è¤ÎÆþµïÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç·è¤á¤è¡¢¤È¤¤¤¦²ò·è°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¾ÊÌ±¤é¤Î²Ú¾¦Â¦¤Ï¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢MP¤ÎÄÌÌõ¤ò¤·¤¿¸µ°¦Åæ½ð½äººÉôÄ¹¤¬¾¾ÅÄÁÈ¤Ë¿È¤Ó¤¤¤¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁê¸ß¤Ë·ì¤¬·ì¤ò¤è¤Ö»ö·ï¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë7·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄÁÈÂ¦¤Ïµ¡´Ø½Æ2Ãú¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë50Ãú¡¢ÆüËÜÅá¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡ÊÃæÎ¬¡ËÀé¿ôÉ´¿Í¤òÆ°°÷¡¢ÂæÏÑ¾ÊÌ±¤é²Ú¾¦Â¦¤âµþ¶¶¤Î¾¼ÏÂ¹ñÌ±³Ø¹»¤Î°ì¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åìµþ²Ú¶£Áí²ñ¤ËÌó500¿Í¤¬·ë½¸¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀïÁèÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³»öÂåÉ½ÃÄ¶£Ì³½è¤ÎÎÓÄê½èÄ¹¤¬ÀâÆÀ¤·Í¶Æ³¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤á¤¬¤±¤Æ¡¢µ¡´Ø½Æ¤¬²Ð¤ò¤Õ¤¤¤¿¡£¹¬¤¤¿·¶¶¤Ç¤ÎÁ´ÌÌ¾×ÆÍ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬½ÂÃ«¤ËÈô²Ð¤·¤Æ¡¢²Ú¾¦¤È·Ù´±Ââ¤Î´Ö¤Ç¤Î¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Î½Æ·âÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Î¾»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î7·î20Æü¡¢¿·¶¶¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏGHQÅìµþ·ûÊ¼Ââ»ÊÎáÉô¤«¤éÊÄº¿Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢Æ±·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤ê¤³¤ï¤µ¤ì¤¿¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ä¥ß»Ô¤Ï8·î1Æü¤Ë°ìÀÆ¼èÄù¤ê¤ò¤¦¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢ºßÆü²Ú¾¦¤Î°ÒÀª¤âµÞÂ®¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÊÂçÅç¹¬É×¡Ø¿Í´ÖµÏ¿¡¡Àï¸åÌ±½°»Ë¡ÙËèÆü¿·Ê¹¼Ò1976Ç¯¡Ë¡£
¼£°Â°Ý»ý¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢·Ù»¡¤ò¼é¤Ã¤¿¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á
Àï¸å¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿©¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë°Ç»Ô¤¬Æø¤ï¤Ã¤¿¡£¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤ÐÍø¸¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Íø¸¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éºñ¼è¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Àï¾¡¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ëÅö»þ¤ÎºßÆüÂæÏÑ¾ÊÌ±¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ë½ÅÌ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ÉðÁõ²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¤½¤¦¤·¤¿»°¹ñ¿Í¤ÎË½ÅÌ¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëÀªÎÏ¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÅìµþ¤Ç¤ÏÂæÏÑ¾ÊÌ±¤Î½±·â¤«¤é¥ä¥¯¥¶¤¬½ÂÃ«½ð¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬»³¸ýÁÈ¤Ë¼£°Â°Ý»ý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ë¼Â¤â¤¢¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¤«¤éÌÓ·ù¤¤¤µ¤ì¤ë¥ä¥¯¥¶¤â¡¢Åö»þ¤ÏÂç½°¤È¤È¤â¤Ë³¹¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Ë°ìÈ©Ã¦¤¤¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Àï¾¡¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ëË½ÅÌ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÍø¸¢¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ°µ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
