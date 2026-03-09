「デキる奴！」と女子に感心される送別会の仕切りテク９パターン
人事異動や転勤に伴う送別会が、心温まるイベントになるかどうかは、幹事の腕次第です。どんなふうに会を仕切ると、職場の女性から「ステキ！」と評価してもらえるのでしょうか。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『デキる奴！』と女子に感心される送別会の仕切りテク」をご紹介します。
【１】「ウーロン茶でいい？」とお酒が飲めない人にソフトドリンクを勧める
「飲めないことを知っていてくれるので、助かります」（20代女性）というように、お酒を飲まない参加者への気遣いは、とても感謝されるようです。無理に飲まされそうになっている人のフォローもすれば、さらに好印象を招きそうです。
【２】「たぶん3000円台になると思う」とだいたいの予算を参加者に事前に教える
「『お金、足りるかな？』とドキドキせずに済むのが、とても有難い」（20代女性）など、会費の目安をおおまかに示されることで、安心して参加できるという女性もいます。多少の上下はあることも付け加えておくと、最終的な金額が違っていても恨まれずに済むでしょう。
【３】「半端の200円は出しとく」と割り勘の不足分を自腹で処理する
「そっと自分のお財布から小銭を出している姿にキュンときました」（20代女性）というように、スムーズな会計のために自腹も厭わない姿勢が、女性の胸を打つパターンです。「俺が出しといたから！」などと声高にアピールしないほうが、スマートに映りそうです。
【４】「○○さん、卵アレルギーあるから」と参加者に配慮した料理をオーダーする
「『一緒にランチしたときのこと覚えてくれてたんだ！』と感動しました」（20代女性）など、食物アレルギーのある人に対する細やかな配慮は、ことさら喜ばれるようです。お店への根回しのためにも、参加の可否を尋ねるときにあらかじめ聞いておくといいでしょう。
【５】「アヒージョがおいしいスペインバルなんだけど」と女子ウケしそうな店をチョイスする
「このところ大衆居酒屋ばかりでウンザリしていたので」（30代女性）というように、女性が好みそうな雰囲気や料理の店を選べば、幹事の株はグンと上がりそうです。ムードの良い店なら、後日、参加者の女性を一対一の食事に誘いやすくなるかもしれません。
【６】「女の子は3000円でいいよ」と飲酒量に見合った男女差を設ける
「これまで、たくさん飲んだ男性陣と同額なことにモヤモヤしていたので、嬉しかった」（20代女性）など、誰もが納得のいく明瞭会計にすると女性の支持を得られやすくなりそうです。同時に、妥当な額を設定する手腕も問われるでしょう。
【７】「次、行く人はついてきて」と二次会の店を手配しておく
「一次会の店の前でうだうだ溜まらずに済みました」（20代女性）というように、前もって二次会用の店を予約しておく手際の良さも感謝されるようです。一次会の店と印象の違う店にして、皆を楽しませてあげましょう。
【８】「お店の人にお願いしておいた」と気の利いたサプライズを主賓用に用意する
「異動になった部長のデザートだけ、お皿にチョコで『ありがとうございました』とあって。部長、泣いてました」（30代女性）など、お店と相談してちょっとした仕掛けをするのも、心憎い演出となるでしょう。お店の人も、張り切って協力してくれるかもしれません。
【９】「職場は離れても、心はずっと一緒だよ！」と最後のスピーチで泣かせることを話す
「ずっと笑いっぱなしだったけど、最後にほろりとさせられました」（20代女性）というように、送り出される人への暖かいメッセージで会を締めくくることも、女性からの高評価につながるようです。事前に内容をじっくり練っておきましょう。
送り出される人と、送り出すほうの参加者の両方を満足させることが、送別会幹事の腕の見せ所。さりげない配慮や周到な準備で、女性たちを唸らせましょう。（倉田さとみ）
