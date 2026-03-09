年間収入「推計8兆円」の時代も…みかじめ料や賭博で莫大な利益を得た暴力団の栄枯盛衰

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

神戸山口組の「挨拶文」に滲む利己主義批判

神戸山口組が6代目山口組を割って出て新組織を結成したとき、神戸山口組は6代目山口組の司忍組長と郄山清司若頭の体制をはっきりと批判、否定していた。

結成後、神戸山口組が友誼団体など多方面に送った「御挨拶」文にはこうあった。

現山口組6代目親分に於かれては表面のみの「温故知新」であり中身にあっては利己主義甚だしく歴代親分特に3代目親分の意を冒涜する行為多々あり此の儘見て見ぬふりで見過ごしにする事は伝統ある山口組を自滅に導く行為以外考えられず我ら有志一同の者仁侠道の本分に回帰致し歴代山口組親分の意を遵守する為6代目山口組を離脱致し……

文中にある司忍組長の「利己主義」とは具体的にどういうことを指していたのか。

まず「月会費」である。当時、山口組本部には70人前後の直系組長たちが所属していた。彼らは毎月本部に一人当たり100万円前後を納め、本部には毎月約7000万円の集金があった。このうち約3000万円が司組長に渡った。大企業の役員でも手にできない高給である。年間3億6000万円、それも税務申告しなければ、税務署が捕捉できず、税の掛からない収入である。

困窮する末端組員

その上、中元、歳暮の時期、また司組長の誕生日祝い（1月25日）に組長たちが一人当たり100万円以上を拠出して、各1億円近くを集め、司組長に渡していた。年間約6億円超の手取りである。また司組長は山口組の友好団体のうち双愛会、共政会、福博会、東亜会を後見し、これら団体からも中元や歳暮などで現金を贈られていたようだ。

対してヒラ組員の生活はどうなのか。山口組本家（1次団体という）に属する直系組長約70人（舎弟と若衆に分かれる）はそれぞれ自分の組（2次団体）を持ち、それらの各組はそれぞれの組員を従えている（3次団体）。そしてまたその組員たちがそれぞれ組員を従え（4次団体）、山口組の中には5次団体を数える組さえあるとされ、全体としてはピラミッド形の組織形態を構成している。

本家に属する直系組長たちは自分の組の組員たちから月会費を吸い上げ、山口組本部に納めればいいのだが、今や2次団体の組長でさえ、抱える組員が激減し（中には組員が0〜1人という直参組もあると聞く）、月々の生活費に窮し、「親戚の叔母さんに借金を頼んでくれ」と女房に泣きつくような貧窮ぶりという。今ではろくな儲け仕事（シノギ）が転がっていない。

末端組員がどれほど生活に困っているか想像するまでもないが、それをよそに司組長は手取り年収数億円の生活を謳歌している。これでは神戸山口組ならずとも「利己主義甚だしく」といいたくもなるだろう。

【後編を読む】山口組本部の上納金が“2000円”から“65万円”にまで一気に膨張したのはなぜか…暴力団の収益源の特殊事情

