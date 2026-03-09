多くの人が知らない、同じ食事でも「太る人」と「痩せる人」の差…一卵性双生児でさえ「違い」が生じる理由

「わたし」の中に無数の生命が潜んでいる。

あなたの中の「他者」とは何か? 異なる生命体の共存と融合が形作る「生命」。最新研究でわかった「驚きの生命観」！

『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』では、科学出版賞受賞作家の中屋敷均さんが、「驚くべき生物たちの姿」を描きます。

本記事では〈「テニスコート1.5面」もの広さがある「内なる外界」である粘膜…ウイルスや細菌と戦う「生体防御の最前線」のしくみ〉に引き続き、「変化する臓器」としての腸内細菌について詳しくみていきます。

（※本記事は中屋敷均『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』より抜粋・編集したものです）

「変化する臓器」としての腸内細菌

消化管に棲む多様な腸内細菌種は、それぞれにユニークな遺伝子を持っており、それらが腸管内にある有機物を材料に作り出す化合物は、極めてバラエティーに富んでいる。前述したが、ヒトゲノムにあるタンパク質をコードする遺伝子は2万個程度であるが、個人が持つ腸内細菌の遺伝子総数は少なくともその100倍はあると推定されており、それらが作り出す種々の代謝物やタンパク質が宿主へ与える影響の全貌は未知数としか言いようがない。前述した宿主免疫系への影響は、機能が比較的分かっている、ごく一部に過ぎないのである。

近年、こういった腸内細菌の代謝能（薬物などを化学的に変化させる力）を体系的に調査する試みが始まっている。2019年にイェール大学の研究グループは、ヒトの腸内細菌群68種76菌株を用いて、医薬品の代謝能力を試験管内で調査した(＊1)。その結果、対象とした271種類の医薬品のうち176種が少なくとも1つの細菌株により代謝され、その濃度が低下することが判明した。また、いずれの細菌株も、複数（11〜95種類）の医薬品を代謝する能力を持っていた。代謝を受けた176の医薬品の構造を詳細に解析したところ、868種もの分子が代謝産物として検出された。供試した医薬品は、化学構造の異なる広範囲な化合物を含んだ体系的な調査であり、これらの結果から想定されることは、経口摂取した医薬品の大半が、実際には何らかの形で腸内細菌によって代謝された後に、人体に吸収されているということだ。

我々の体内に吸収された薬物などの化学物質は、化学工場とも呼ばれる臓器、肝臓でいったん代謝され、腎臓を経由して体外に排出されると考えられてきた。しかし、近年の研究から、こういった腸内細菌の「代謝能」や様々な代謝物の「産生能」は、従来の想定をはるかに超えたものであることが分かってきた。腸内細菌は私たちの肝臓や腎臓に匹敵する働きをしていると考える研究者も少なくない。

1958年のノーベル生理学・医学賞の受賞者、ジョシュア・レーダーバーグは、2000年に「宿主とその病原・共生微生物は、それぞれのゲノムが結びついたスーパーオーガニズム（超生命体〔章末註9〕）として考えるべきだ」と『サイエンス』誌上で述べた(＊2)が、腸内細菌は宿主動物の体の一部をなす「器官」、すなわち臓器のような存在とも言えるのである。これは前述した草食動物における消化器官としての腸内細菌の働きを考えても、決して荒唐無稽な説とは言えない。

そしてこの「臓器」の非常に大切な特徴は、その機能が変化しうるという点である。各個人の持つ腸内細菌の集団は、腸内フローラ（腸内細菌叢〔章末註10〕）と呼ばれるが、それを構成する細菌叢は個人によって大きく異なることが知られている。個人の腸内フローラは、細胞の数として数十兆個と言われており、それは少なくとも150の細菌種（ヒト集団としては1000種を超える）から構成されると推定されている。それらに加えて、酵母などの真菌種やウイルスなども含まれており、非常に複雑な微生物集団となっている。その構成種・構成比は食生活、遺伝子型、年齢、民族などによって多種多様であり、腸内フローラのおよそ3分の2は各個人で大きく違う固有のものと言われている。当然、それらの「代謝能」や作り出す代謝物も千差万別になる。腸内フローラは、ある種の生態系、小宇宙であり、多様な菌が相互にネットワークのような関係を築いて、各個人で独自の「臓器」となっているのである。

近年、この腸内フローラの状態の違いがヒトの様々な疾患への感受性と密接に関連することが、大きな注目を集めている。疾患と関連するような異常な腸内フローラはディスバイオシス（dysbiosis）と呼ばれる。典型的には、腸内フローラを構成する細菌種が減少する単純化や、通常は目立たない細菌種の増加、あるいは逆に優勢であるはずの細菌種の極端な減少といった異常を指す。その結果、「臓器」としての腸内細菌が機能的に劣った状態になり、疾患の要因になると考えられている。ディスバイオシスと関連性が指摘されている疾患には、炎症性腸疾患、肥満、糖尿病、自己免疫疾患（喘息、アレルギーなど）などが挙げられ、さらに後述する精神・神経系疾患（自閉スペクトラム症、うつ病、アルツハイマー型認知症など）への関与も指摘されている。

こういったディスバイオシスと疾病に関して2013年に画期的な論文が2つ発表されている。1つ目は、ワシントン大のジェフリー・ゴードンのグループが『サイエンス』誌に発表した、肥満と腸内フローラの関係を調査した論文(＊3)である（図3−4）。これは2006年に彼らが発表した腸内細菌と肥満の関係を指摘した論文を発展させたもので、ヒトの大便を無菌マウスに移植し、ヒトの腸内フローラをマウスで仮想的に再現するという画期的な実験系が開発された。

便の提供元に一卵性双生児を含む4組の双子を使うという工夫がされており、その片一方だけが肥満というペアを選ぶことで、遺伝的な影響を軽減するデザインの実験となっていた。その結果、肥満した人から大便を移植されたマウスは、やせた人から便を移植されたマウスより肥満になる傾向（体重がより増加し、体脂肪率が顕著に高くなった）が鮮やかに示されたのだった。つまり保有する腸内フローラの違いにより、同じ遺伝子を持ち、同じ環境で育ち、同じ食事を食べても、肥満になったり、ならなかったりすることが起こると示唆されたのである。逆に言えば、腸内フローラの移植によりディスバイオシスに起因する疾病を治療できる可能性が示されたとも言える。

そしてもう一つの論文は、実際に便移植による腸内フローラの移植をヒトにおいて臨床応用して成功させた、オランダのアムステルダム大学医療センターのチームからのものだった。対象となったのは、再発性クロストリジウム・ディフィシル感染症（偽膜性腸炎）という難病であったが、便移植により画期的な治療効果が認められた(＊4)。

この報告を受けて、糞便移植は、fecal microbiota transplantation（FMT）と呼ばれる先端医療として研究が進められることになり、偽膜性腸炎に対してはすでに確立された手法として多数の治療例がアメリカを中心に報告されている。また、潰瘍性大腸炎、肥満などのメタボリック症候群、アレルギー疾患、さらに中枢神経系疾患（自閉スペクトラム症）などに対しても、FMTが有効だったという症例の報告がある。

一方、FMT後に偽膜性腸炎は治ったものの、太り始めたといった「副作用」の報告もあり、また2019年にはFMT後に多剤耐性細菌の感染が起こり患者が死亡したという深刻な事例もアメリカで報告されている(＊5)。技術的にはまだ発展途上の部分があろうが、私たちの「臓器」である腸内フローラの機能を改善することで病気を治療するという方向性は合理的なものであり、今後の進展が期待される技術である。

