国内観測史上最大規模のマグニチュード9.0。15年前の2011年3月11日、14時46分、東日本を襲った大地震による死者・不明者は約2万2000人におよぶ（2024年3月時点）。失われたのは大切な命だけではない。豊かな海、実りをもたらす田畑、何気ない日常が広がっていた町──ふるさとの景色は一変した。15年という年月は、果たして長かったのか、短かったのか。たとえどれだけ復興が進んでも、戻らないものは多い。報道の数は減ったが、私たちが思いをはせ続けること、忘れないこと、それが未来への教訓をつなぐ。

【写真】被災直後の小名浜の様子、活気が戻ってきた地元の鮮魚店の現在

震災前の記憶といまの風景を縫い合わせる「カギ」

「愛する地元の港が壊れてしまった1度目の喪失感の後に、復興が進んで見慣れないふるさとが完成したことで、2度目の喪失感がありました」

こう語るのは、福島県いわき市出身の小松理虔さん。テレビ局の報道記者などを経て、15年前のあの日は地元の木材会社で働いていた。

「海から500mほどの場所にある自宅は浸水をまぬがれたものの、隣にあった祖母の家は半壊。幸い家族はみな無事でしたが、原発（福島第一原子力発電所）がどうなるかは不透明。自宅待機命令が出されている間は、もう世界が終わるような絶望感が充満していました。

港のそばにはぐちゃぐちゃになった車が大量に丘に上がっていて、浸水した町全体が臭かったのを覚えています。普段はにぎわう道路には人も車もほとんどいないゴーストタウン状態。誰もがどうなってしまうのかという不安でいっぱいだったと思います」（小松さん・以下同）

震災から、1日、1か月、1年、どんなにつらくても前を向くしかない、徐々に立ち上がろうとあがくも、原発事故の風評被害は想像を超えていた。外からの視線は冷たかったという。2012年から働き始めたかまぼこメーカーのPRで上京した際にも、風当たりの強さを感じる一幕があった。

「『食べて応援する』と言ってくれたかたはたくさんいて本当に救われました。でも、面と向かって『放射能を浴びた福島のものなんか絶対食べない』と言われることもあれば『毒をばらまくな』というメールもあった。漁業と観光業は特に厳しい状態が長く続きました。修学旅行でも親が"放射能を浴びせたくない"と反対すると、学校は対応せざるを得ない。

岩手や宮城に比べると死者や行方不明者の数は多くありませんが、福島は原発事故の影響で問題が長期化してしまったのです」

震災から5年が経つ頃には多くの建物がすっかり新しくなり、日常を取り戻し始めた人がいる一方で、元の生活に戻る手立てがない人も少なくなかった。自宅には戻らず避難先で暮らすと決めたケースが増えた時期には、地元住民との軋轢が目立ち始めたという。

「双葉郡などから数万人単位で避難してきたことで、病院など町のいたるところがキャパオーバーしてしまった。じわじわとたまったストレスから、ネットに不満を書き込む人や、面と向かって『金もらってるんだろう』と嫌みを言う人もいたようです。当時のいわき市長が『避難民は賠償金でパチンコをやっている』と苦言を呈して問題になりましたが、同調する地元民も少なくありませんでした」

港町が立ち直りつつあった10年目の2021年には、原発の処理水を海に放水する計画が取り沙汰されてしまう。

「10年かけて地道な活動を続けて、ようやく福島県産の水産品の安全性や品質の高さが少しずつ伝わってきた。そんなタイミングでの放水でした。『関係者の理解が得られなければいかなる処分も行わない』と書面で約束していたにもかかわらず。結果として風評被害は起きていませんが、合意形成のプロセスには反省が残ります。

国からの補助は手厚く、販路拡大の支援なども行われてきましたが、今度は『国や東電（東京電力）から助けてもらっている』という枠に押し込められてしまう。自立が難しくなるうえに、下駄を履かせてもらっているような感覚に、商売人のプライドが傷ついたと語る人もいます」

市内の沿岸部は風景が変わってしまって震災前の町を思い出せない──そう語る小松さんだが、ほんの少しだけ残っている、変わらないものが「復興のカギ」になると語る。

「建物や街並みは一変しましたが、震災前の記憶をかすかに呼び起こしてくれる風景もあります。老舗の食堂やラーメン屋、桜の名所、大きな海……。震災前の記憶といまの風景を縫い合わせてくれる心のよりどころがあることで、またがんばれるのだと思います」

【プロフィール】

小松理虔さん／1979年、福島県いわき市生まれ。福島テレビの報道記者、中国・上海で情報誌の編集、故郷の木材会社などを経て、現在は地域活動家として調査や情報発信を行う。大佛次郎論壇賞を受賞した『新復興論』など著書多数。

※女性セブン2026年3月19日号