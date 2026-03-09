東日本大震災から15年、「週刊ポスト」は被災地を定点撮影して復興の歩みを伝えてきた。そこには故郷を立て直そうと奮闘する人々が、カメラに向けてくれた笑顔が写っている。決して元通りには戻らなくとも、新たな歩みを続ける町と人々の姿から、「復興」とは何かを改めて考えてみたい。

【写真】「子どもたちが無事に育ち、巣立っていったことが、何よりの喜びです」 2026年2月21日「たろう観光ホテル」を背景に記念撮影をした前田さん一家

被災の記憶を刻む津波遺構に

岩手県宮古市の「たろう観光ホテル」。鉄骨が剥き出しになった姿が津波の脅威を物語る。高さ17メートル超とされる津波に襲われ、2階と3階の一部分が破壊された。今は被災の記憶を刻む津波遺構として保存されている。

ホテル至近にあった自宅を失った前田宏紀さんだが、妻と6人の息子全員が無事だった。

「子どもたちが無事に育ち、巣立っていったことが、何よりの喜びです。長男はジムのインストラクター、次男は建築現場で働いています。三男はリサイクルセンター、四男は製鉄所。五男は住宅関連企業への就職が決まり、高校生の六男は全国大会を目指してレスリングで汗を流しています」

息子たちとともに、それぞれの道を歩み続ける。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号