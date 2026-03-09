結局自民党の「トカゲの尻尾切り」に……旧統一教会「解散命令」で明らかになった宗教が政治に関わると自分たちの首を絞めるという現実

破産にはならないかもしれないが

旧統一教会（世界平和統一家庭連合）に対して東京高等裁判所は解散命令を下した。教会の側は解散の取り消しを求めて最高裁判所に特別抗告はできるものの、高裁の判断が出た段階で清算手続きがはじまった。清算人は、判決が出てすぐに教団を訪れ、清算手続きをはじめている。

最高裁がどのような判断を下すかが注目されるが、地裁と高裁が同じ判断をしたところからすれば、解散命令が棄却される可能性は極めて低い。宗教法人としての旧統一教会は、解散によって消滅することになる。

旧統一教会の側は、解任された会長名で清算手続きに協力することを言明しており、頑強にそれに抵抗する姿勢を示してはいない。その点では、順調に清算手続きは進むであろうが、さまざまな問題があることも事実である。

旧統一教会から被害を受けた人々の救済は進むであろうが、すでに教会では、第3者の弁護士に依頼し、被害者に弁済する作業を進めていた。それによって解決した事例が多いのであれば、教団は債務超過には陥らず、破産にはならない。

それはオウム真理教の場合とは異なる。オウム真理教は、二つのサリン事件などで多くの被害者を出し、賠償金は巨額にのぼった。それによって債務超過になり、破産となった。旧統一教会の場合には、相当な資産を持っており、破産に至らない可能性がある。そのとき、どうなるのか。その点が、今の時点では見通せない。

もう一つは、職員の問題がある。「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」を使って検索すると、旧統一教会が1500人以上の職員を抱えていることが判明する。その職員をどうするのか。「はい、首」で済むだろうか。これはオウム真理教では見られなかったことである。

オウム真理教では、教団を構成していたのは世俗の生活を捨てた出家者であり、給与などを支給されていたわけではない。果たして、旧統一教会の職員をどうするのか。そこには職員の生活の問題がかかっている。

すべてを変えた安倍元首相暗殺

しかし、何よりも問題なのは、解散請求がなされた経緯である。

旧統一教会に対しては1960年代から批判があり、とくに1980年代から霊感商法が盛んに行われるようになったことで、批判が高まった。その被害者の救済をめざして「全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）」が結成されたのは1987年のことだった。

全国弁連では、政府に対して旧統一教会に解散命令を出すよう訴えかけていたものの、政府はその方向に動くことはなかった。政府が動き出したのは、2022年7月に安倍晋三元首相が暗殺されてからである。

犯人の母親は旧統一教会の信者で、教団に巨額の献金をしたことで、犯人は生活苦に直面してきたとされる。犯人はそこで教団に恨みを持ち、最初教団の幹部を狙ったものの、それができず、教団の関連団体にビデオメッセージを寄せた安倍元首相を狙撃した。

これによって、親が宗教団体に入信したことで被害を受けた「宗教二世」のことに注目が集まることになったが、一方で、旧統一教会と自由民主党の議員との密接な関係が問題としてとりあげられるようになった。自民党の議員の責任が問われたのである。

ところが、当時の岸田文雄首相は、旧統一教会の解散請求の方に舵を切る。しかも、民事訴訟が多発していても解散請求は難しいという判断を一夜にして変えた。政府は、文部科学省文化庁宗務課の課員を増員して、請求を行うための証拠集めを行い、それで解散請求に至ったのである。

そこで問題になるのは、安倍元首相が暗殺されたことで旧統一教会が解散されることになった点である。暗殺事件がなければ、解散請求が行われることはなかったであろう。それは、犯人のテロ行為が意味を持ったということである。テロに訴えれば、意図した結果をもたらすことができる。こうした事例が生まれたことは、今後禍根を残すことにもなりかねない。同様の犯行に及ぶ人間が出てくるかもしれないからである。

犯人の方は、まだ地裁の段階だが、無期懲役刑を課された。最近の傾向では、無期懲役刑になれば、生涯のほとんどを刑務所で過ごさなければならない。そこで生涯を終えることも十分に考えられる。その点で、代償を支払うことになったわけだが、旧統一教会と関係を結んだ自民党の政治家には一切おとがめがないことになってしまった。

旧統一教会の信者の数は10万人にも満たない。集票能力という点では、創価学会にはるかに及ばない。それでも、旧統一教会の信者は、選挙の際にボランティアとして自民党の候補者を助け、場合によっては秘書まで派遣してきた。その点で自民党の議員は旧統一教会と関係を結ぶことで利益を得てきたわけで、その礼として、旧統一教会の関連団体の開くイベントに出席したり、安倍元首相のようにメッセージを寄せてきたのである。

反共運動の担い手

しかし、それだけではない。

重要なのは、旧統一教会が反共運動を担ったことである。旧統一教会の開祖である文鮮明は、国際勝共連合（勝共連合）を結成し、反共運動を積極的に推し進めた。安倍元首相の祖父である岸信介元首相は、勝共連合の結成に助力している。

勝共連合が結成されたのは1968年のことで、当時は東西の冷戦が続いていた時代である。日本を含む西の自由主義陣営にとって、東の共産主義陣営は脅威であり、いかにその力を削ぐかが課題になっていた。

しかも、1960年代の終わりは、日本の学生運動を含め、世界的に左翼の政治運動が盛り上がった時代である。国内的には日本共産党や新左翼のセクトに対抗する勢力が求められた。そこで、保守的な政治家は勝共連合と組むことで左翼の勢力拡大を防ごうとしたのである。

そうした関係があったからこそ、自民党は、旧統一教会が霊感商法を行うようになり、世間の批判を浴びても、教団の活動を制限したりすることはなかった。まして解散を請求するなどという方向にはむかわなかったのだ。

自民党の議員は、共産主義に対する防波堤となる旧統一教会・勝共連合を利用した。だからこそ、旧統一教会の側は、選挙の応援などを通して自民党に食い込むことができたのだ。

しかし、1989年にベルリンの壁が崩壊し、東西の冷戦に終止符が打たれ、ソ連が解体されると、反共運動はその意義を失った。それでも旧統一教会は日韓トンネルの事業を推進することで、自民党の議員との関係を持ち続けようとした。だが、共産主義に対する防波堤としての意味がなくなれば、その関係は変化していかざるを得ない。

しかも、旧統一教会・勝共連合が国内で闘ってきた日本共産党は、冷戦構造が崩れても、社会主義の革命を目指し、方向転換ができなかったことで次第に支持を失っていった。今回の選挙でも大幅に議席を減らし、衆議院では代表質問さえできない弱小政党になってしまった。共産党対策ということでも、旧統一教会・勝共連合の存在意義はなくなった。

要するに「自民党に切り捨てられた」

冷戦が続いている時代であるなら、自民党の議員は、旧統一教会と関係していることが批判されても、その関係を継続したことであろう。しかし、今は関係を継続する必要性がなくなった。となれば、教団との関係を切る方が得策になる。まして、旧統一教会が解散になれば、教団に責任のすべてを押しつけることができるのだ。

全体として見るならば、存在意義を失った旧統一教会は、自民党によって捨てられたと言える。解散請求は、自民党に批判の矛先が向かないようにするための手立てであり、それは功を奏した。自民党は見事に「トカゲの尻尾切り」に成功したのだ。旧統一教会は解散となっても、自民党は教団と関係を結んだことについて何の処罰も受けていないのである。

政治と宗教との関係が、さまざまな形で問題視されてきた。とくに宗教団体が政治に影響を与えることが、憲法の定める政教分離の原則に違反するのではないかと指摘されてきた。

これは、国会でも問題になったが、旧統一教会についての「TM（トゥルーマザー）特別報告書」では、将来において教団が天皇制を廃止しようとしていたことが明らかにされた。旧統一教会は、日本の国のあり方を根本から変えようとしていたのである。

しかし、そのためには、旧統一教会の信者が次々と国会議員になり、政権を奪取する必要がある。それは、たんなる夢物語であり、実現される可能性はまったくない。自民党がその方向にむかうこともあり得ないのである。

自民党と創価学会を支持母体とする公明党の連立が解消されたのは、公明党の側が先に動いたからである。ただし、自民党は、連立を組んで以来、創価学会の集票能力に支えられることで長く政権を維持してきた。連立が、自民党と公明党のどちらにより貢献したのかは明らかであり、公明党は、自ら自民党に捨てられる道を選んだようにも見える。

選挙でもそうだが、結局勝ったのは自民党である。今回の旧統一教会の解散という事態は、宗教団体が政治にかかわり、政治を動かそうとすることが、いかに自分たちの首を絞めることになるのか。そうした教訓を生んだとも言えるのではないだろうか。政治家は、世間知らずの宗教団体の信者より、はるかに狡猾なのである。

【あわせて読む】『【独自】「天地正教」元教祖の親族が告白…「帯広の小さな宗教団体はこうして旧統一教会に乗っ取られた」』

【こちらも読む】「天地正教」元教祖の親族が告白…「帯広の小さな宗教団体はこうして旧統一教会に乗っ取られた」