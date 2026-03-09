米国とイスラエルが共同でイラン全土の都市と軍事拠点1000か所以上を2月28日に攻撃し、イランの最高指導者のハメネイ師を殺害した。トランプ米大統領は何を考え、どう動こうとしているのか。そしてそれは世界に、日本に何をもたらすのか。外交ジャーナリスト・作家の手嶋龍一氏が緊急レポートする。【前後編の前編】

【写真】イラン攻撃の深層を分析した外交ジャーナリスト・作家の手嶋龍一氏

自在に米軍を動かすことに取り憑かれてしまったトランプ氏

米軍とイスラエル軍が共同作戦を敢行し、第5次中東戦争、いや"中東大乱"の幕が上がってしまったと言っていい。世界はかつてない重大な岐路に差しかかっている。

米・イ軍は第一撃でハメネイ師の"斬首作戦"を成功させ、家族、軍参謀総長、軍需相を殺害する衝撃的な戦果を挙げた。

私は十数年にわたりホワイトハウスで大統領が湾岸、アフガニスタン、イラク戦争を下令する現場に立ち会ってきた。トランプという政治指導者はこれまで、世界最強の米軍を出動させて流血の事態を招く戦争を躊躇っているように見えた。"異形の大統領"は、剥き出しの国益を追求する相互関税を発動し、国際ルールを踏みにじってきた。だが、軍事力はディールの脅しに留めて、星条旗に包まれた米兵の棺が祖国に帰ってくる事態は忌避してきたように思う。そんなトランプ像は、決定的に変容しつつある。

ベネズエラに軍事侵攻を命じてマドゥロ大統領を拉致した作戦を成し遂げたことで、陸、海、空、海兵の4軍を動かす魔力に魅入られてしまったかのようだ。保守派が多数を占める米連邦最高裁が相互関税に違憲の判決を出し、通商・経済政策では大統領の権限に限界を感じ始めていたのだろう。いまや最高司令官たる大統領の命令一下、自在に米軍を動かすことに取り憑かれてしまった――そう考えざるを得ない。

トランプ氏を操るネタニヤフ氏の手腕

そこに大きな落とし穴が潜んでいる。ベネズエラの軍事作戦は表向き短期間で決着がついたが、今回は中東最大にして核施設を有する国家が相手だ。加えて、イスラエルを率いるネタニヤフ氏に巧みに操られて軍事力の発動に迷い込んでいったように映る。トランプ氏を弄ぶネタニヤフ流を賞賛するつもりは全くない。だが、米国を操る手並みはため息が出るほど切れ味が鋭く、悪辣にして巧妙だ。

そもそも、米国とイスラエルでは戦争目的が全く異なる。全世界を敵に回しても断固として生き残る――これがイスラエル国家の大義である。イスラエルの最大の脅威である"イランの核"の芽を徹底的に断つ。そのために米国をしてイランの核関連施設を根こそぎ破壊し尽くし、宗教指導者を殺害し、強権体制の転覆を図らしめるというのだ。

一方のトランプ氏は、関税政策でつまずき、11月の中間選挙を控えて支持率が低迷するなか、政治的苦境を打開しようとイラン攻撃に迷い込んでいった。その証拠に"体制転換"の旗は早くも揺らぎ、地上部隊の派遣にも消極的だ。国家の生き残りに殉じるネタニヤフ氏とは決意の堅さで決定的な違いがある。そんな米国とイスラエルの違いを怜悧に分析する欧州の言論界に較べて、日本のメディアの報道には、深い視点が欠けているように思えてならない。

（後編に続く）

【プロフィール】

手嶋龍一（てしま・りゅういち）／北海道生まれ。外交ジャーナリスト・作家。インテリジェンス戦略の第一人者。2001年の同時多発テロ事件ではワシントン支局長として昼夜連続の中継放送を担う。インテリジェンス小説『ウルトラ・ダラー』『スギハラ・サバイバル』等著書多数。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号