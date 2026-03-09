◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾5―4韓国（2026年3月8日 東京D）

台湾プロ野球・味全ドラゴンズのチアリーダーで人気の小映（シャウイン・30）が9日までに自身のインスタグラムを更新。台湾代表選手たちを称えた。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36名で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。そして36名から選抜された12人が来日した。

台湾は8日、1次ラウンド最終戦で韓国と対戦。延長戦に突入する死闘の末に4万584人の大観衆の多くを占めた台湾ファンに応えて涙の激勝。2勝2敗で終え、1次ラウンド突破の可能性を残した。

小映は自身のインスタグラムで「グラウンドに立ち続ける限り、全力を尽くし、一切の妥協なく最後の瞬間まで戦い抜いた」とリン・シャンとの笑顔2ショットなどを投稿した。

「台湾代表チームの選手たちはやり遂げた。本当に最高〜〜」と激勝した選手たちを称えた。

ネットでは「感動した」「日本に来てくれてありがとう」「素晴らしかった！」「可愛すぎる！」などの声が上がった。

小映は21年から味全ドラゴンズのチアリーダーチームに参加。過去には「日本がとても好きです」と日本愛も告白していた。