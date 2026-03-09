◇NBA レイカーズ110ー97ニックス（2026年3月8日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が8日（日本時間9日）に本拠地ペイサーズ戦で先発出場。3本の3Pシュートを含む13得点7リバウンドの躍動。チームも快勝して2連勝を飾った。

前回の試合となった6日（同7日）の本拠地ペイサーズ戦では、約1カ月ぶりの先発出場で2本の3Pシュートを含む13得点で2戦連続の2桁得点の躍動。チームも快勝を飾った。

この日もレブロン・ジェームズの欠場によってスタメンに名を連ねた。

第1Q残り7分2秒に左ウイング付近から3Pシュートを沈めて初得点を挙げた。残り4分37秒には右サイドでボールを受けると、ショットクロックギリギリ中でプルアップのジャンプシュートを決めた。残り2分56秒には右サイドでポストアップ。シュートフェイクを使ったステップインのレイアップシュートを沈めた。残り2分19秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り9分24秒から出場すると、残り8分36秒にトップから3Pシュートを決めて3戦連続2桁得点に乗せた。

第3Qはスタートから出場。残り6分8秒で右ウイング付近から3Pシュートを沈めて後半初得点。残り3分17秒でベンチに下がった。

第4Qはベンチスタート。残り8分59秒からコートに立って、チームの勝利に貢献した。試合後にはオースティン・リーブスと勝利の喜びを分かち合う場面もあった。

八村は36分45秒出場。13得点7リバウンド2アシストをマーク。シュートは11本試投で5本成功。FG成功率は45.5％。3Pシュートは8本試投で3本成功。3P成功率は37.5％だった。

試合はレブロンが欠場ながらもルカ・ドンチッチがチーム最多35得点、リーブスも25得点。2人で合計60得点の挙げる大暴れでニックスに快勝して2連勝を飾った。

次戦は10日（同11日）に本拠地でウルブズと対戦する。