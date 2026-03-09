きょう9日（月）は全国的に変わりやすい空でしょう。上空に寒気が居座るため、昼間も空気が冷たく感じられそうです。午後は西日本の日本海側で雨や雪の降る所が多く、雷を伴う所もあるでしょう。夜は関東でもにわか雨・にわか雪がありそうです。

■きょう9日（月）の天気の移り変わり

朝は北日本の日本海側で雪の所もありますが、東日本・西日本は概ね晴れるでしょう。昼過ぎも天気の傾向は変わらない見込みです。夜になると、西日本の日本海側で雨や雪の所が多くなり、雷を伴いそうです。関東も局地的に雨や雪が降り出す見通しです。

■あす10日（火）山陰〜北陸で雪の範囲広がる関東でも雪の可能性

あす10日（火）明け方にかけて、山陰〜北陸で雪の範囲が広がり、関東も北部を中心に、朝にかけて平地でも雪の降る可能性があります。最新の情報をご確認ください。

■きょう9日（月）の全国天気

北日本は札幌周辺で雪が降りますが、太平洋側は晴れ間が出るでしょう。西日本は夕方以降、日本海側を中心に雨や雪の降る所がありそうです。沖縄も午後は雨や雷雨となるでしょう。北陸や関東、山梨県では夜、にわか雨・にわか雪がありそうです。

■きょう9日（月）の予想最高気温

各地ともこの時季らしい気温でしょう。北日本は5℃前後、東日本・西日本は12℃前後の所が多くなりそうです。高知は15℃、鹿児島は17℃、那覇は21℃の予想です。

【きょう9日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 : 3℃ 釧路 :4℃

青森 : 5℃ 盛岡 :6℃

仙台 : 9℃ 新潟 :8℃

長野 : 7℃ 金沢 :10℃

名古屋:13℃ 東京 :12℃

大阪 :12℃ 岡山 :12℃

広島 :13℃ 松江 :12℃

高知 :15℃ 福岡 :13℃

鹿児島:17℃ 那覇 :21℃