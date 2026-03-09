「もうすぐ帰るからね〜」



【写真】「これ何！？」 カメラにちょいちょいする瞬間

見守りカメラに映し出された、留守番中の愛猫の姿が話題になっています。写っているのは、茶白猫の「もずく」くん（生後7カ月・男の子）。飼い主さんが仕事中、自宅に設置している見守りカメラを確認すると--そこには、キャビネットの上に乗り、小さなカメラの前に鎮座するもずくくんの姿がありました。



そっと手を伸ばす様子や、不思議そうにカメラをのぞき込むドアップの表情も。子猫らしい無邪気なリアクションに悶絶する人が続出し、この投稿には3.9万件を超える“いいね”が集まりました。飼い主のXユーザー・mさん（@366mmm）に話を聞きました。



動くものに興味津々！ もずくくんとの日常

ーー当時の状況を教えてください。



「もうすぐ仕事が終わるころ、自宅の見守りカメラを確認したときの様子です。もずくはまだ子猫なので、動くものすべてに興味津々。カメラを動かすと、こうして寄ってきます」



ーーこの光景を目にした感想は？



「ドアップかつ真顔だったので、思わず笑ってしまいました」



ーー帰宅後、もずくくんはどんな様子でしたか。



「いつものようにドアの前でお出迎えしてくれました。帰ったらおやつをあげるのがルーティンになっているので、『早く！』と言わんばかりに大騒ぎしていました」



ーーふだんはどのような性格ですか。



「好奇心と食欲が旺盛で、いたずらできそうなものはないか常に探しています。朝ごはんに大好きなウェットフードをあげるときは、準備している段階から騒ぎ出すので大変です。ゴミ箱などにも興味を示すので、自然と片付けるようになり、部屋がきれいになりました（笑）」



もずくくんにとって、日常は発見の連続。リプライ欄には「かわいすぎ」「愛おしすぎる」「超会いたがってるよ〜」「カメラ目線のドアップ、たまんないね」など、ほっこりとした声が寄せられています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）