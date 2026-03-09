＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】カメラが捉えた升席に“鎮座”する著名人

大相撲三月場所の初日、まだ観客もまばらな三段目の取り組み時間帯に、升席でただならぬ存在感を放つ著名人の姿がカメラに捉えられた。背筋を伸ばして正座。懸命に声援を送る姿にファンからは「お昼前から鎮座w」「正座してる」など驚きの声が上がった。

その人物とは、マンボミュージシャンとして知られるパラダイス山元。ラテン系音楽ユニット「東京パノラママンボボーイズ」での活動のほか、グリーンランド国際サンタクロース協会公認のサンタクロース、さらには会員制餃子店「蔓餃苑」のオーナーなど、マルチな才能を発揮する人物だ。角界屈指の好角家、特に「伊勢ヶ濱部屋推し」としてもファンの間では知られている。

この日、三段目六十八枚目・柾富士（伊勢ヶ濱）が土俵に上がると、氏は繰り返し「柾富士！」と熱烈な声援を送った。その様子が偶然カメラに映り込むとABEMAファンからは「パラダイスさんだ」「映ったw」「伊勢ヶ濱おじさん」と即座に反応が。

取組は、山元氏の熱狂的な応援に応えるかのように、柾富士が快勝。立ち合いから一気に攻め込み、三段目六十九枚目・隆勝生（湊川）を押し出しで下して初日を出した。贔屓力士の勝利を見届けた山元氏は、嬉しそうに拍手を送っていた。

この一連の流れに、視聴者からは「声の主がパラダイスさん」「本当にお好きですな」「専用カメラかw」といったツッコミのほか、昼時ということもあり山元氏の別の顔を思い出したファンから「餃子食べたくなってきた」といったコメントも寄せられ、土俵外でも大きな盛り上がりを見せていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）