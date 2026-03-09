タレントの小島瑠璃子さん（32）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。髪色を変えた最新ショットを披露した。

「髪色を金からさくら色に」

小島さんは、「何枚めが好き？」といい、ピンク髪の笑顔ショットや青いタンクトップとデニムのコーデを投稿。「髪色を金からさくら色に」と髪色を変えたことを報告していた。

また、「花粉がつらいけど、、、」「もうすぐ新生活！軽やかにしなかやに」とコメントを添えていた。そして、「張り切っていきましょうー」といい、「何の撮影だったかまたお知らせします」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、青いタンクトップとデニムを着用。白い壁をバックに、さくら色のミディアムヘアで、ウエストとデニムのポケットに手を添えて、笑顔をみせていた。2枚目では、片手を壁に置き、ポーズをきめていた。3枚目では、笑顔のアップショットを披露していた。

この投稿には、「さくら色も似合ってる」「可愛すぎる 最高キュート癒されます」「素晴らしいスタイル」「笑顔が可愛い」「ホンマに癒される」「超絶美しい」といったコメントが寄せられていた。