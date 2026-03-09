スリッパをはくと脚が太くなる!? プロが教える「スリッパ生活」驚きのデメリットとは【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

スリッパをはくと脚が太くなる

歩き方が悪くなりすり足＆前傾姿勢に

スリッパは足先を温めてくれるので、家ではく習慣がある人も多いでしょう。しかし、スリッパをはくことは、足にとって百害あって一利なし。足が痛くなったり、足の病気を悪化させたり、さらには脚が太くなる原因にもなります。

単にスリッパをはくだけで、どうして足に悪影響が及ぶのか。その理由は、歩き方が悪くなるからです。スリッパは「つっかけ」とも呼ばれますが、足先だけで歩くような構造になっています。そのため、スリッパを日常的にはいていると、前足部を使って歩くことが習慣になってしまうのです。さらに、かかと部分がないので脱げないように足に力を入れたり、引きずるように歩いたりするのも足に悪影響を及ぼします。

そもそも、歩くときは体の真下にあるかかとを使って歩くのが、正しい歩き方です。前足部はかかとにくらべて構造も弱く、使いすぎると痛みが生じたり、外反母趾などの疾患を悪化させたりします。さらに体が前傾姿勢になり、太ももやひざに負荷がかかることに。その結果、太ももが太くなったり、ひざを痛めたりする恐れも出てきます。また、引きずるように歩くため、つまずきやすく転倒の危険も高まります。

家ではスリッパをはかず、「はだし」がおすすめ。くつ下ははいてもOKですが、なるべく素足に近い状態ですごしてください。

なぜスリッパをおすすめしないのか

【１】かかとがないため、足にフィットしない

【２】脱げないように力を入れてしまう

【３】すり足になってしまい、前足部で歩くようになる

【４】体が前傾姿勢になってしまう

【５】前ももがパンパンになったり、足の疾患が悪化する

家の中では、はだしがおすすめ

モコモコしたムートンタイプのスリッパやくつ下は、足が不安定になるのでNG

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志