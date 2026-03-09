「おいしいがもったいない」を合言葉に、食品ロスを削減しようという取り組みが福岡市で始まっています。賞味期限内にもかかわらず廃棄されてしまうパンを、お得に手に取ってもらおうという自動販売機が設置されました。

自家製のミルククリームが詰まったコロネに、パリパリとした食感が特徴で人気ナンバーワンのクロワッサン。



こだわりの小麦を使った70種類以上のパンや焼き菓子が並ぶこの店は、福岡市の天神地下街にある「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」です。





■訪れた人「よく利用しています。ファンです。バターの味が濃厚で、これはかなりオススメです。」一番おいしい状態で味わってもらおうと、賞味期限はほとんどが当日までです。

2月までは、閉店後に売れ残った商品を1日100個以上、廃棄していたといいます。



■ブール アンジュ 天神地下街店・北岡靖子さん

「最後までいつ来てもたくさんの種類からお選びいただける、パンを楽しんでいただける状態がうれしいと思っているので、ゴミ袋に入れる瞬間はう～となりますね。」

おいしいがもったいない。もったいないパンを減らそうと2月20日、福岡市地下鉄七隈線の天神南駅に設置されたのが、閉店後もこの店の商品が買える自動販売機です。



官民協働の取り組みで、福岡市とコインロッカーのメーカーが設置・運営します。



キャッシュレス決済のみの対応です。

試しに購入してみました。



■樋口淳哉記者

「扉が開きました。中を見てみますと、人気ナンバーワンのクロワッサンに、ずっしりとした食パンも入っています。」



クロワッサン、食パン、カスタードクリームが入ったドーナツ、ガーリックフランスの4点。通常であれば1428円ですが、自動販売機では800円でした。



商品の種類や量は日によって変わりますが、賞味期限が迫っているため定価より3割ほど安く購入できます。



取り組みが始まって2週間、店で廃棄する商品の量は半分以上減りました。



■北岡さん

「ゴミ袋のサイズも小さくできたなという感じです。70リットルのゴミ袋が45リットルに。もっとうまく運用ができたら、限りなくゼロに近く目指せるのではないかなと思っています。」

この自動販売機は、同じ地下鉄七隈線の橋本駅にも設置されています。近くにある人気ベーカリー「vegetable & dishes MUGINOKI」の商品が安く購入できます。



■福岡市 ごみ減量推進課・江頭英恵 課長

「年間で約3.9トンの食品廃棄物の削減ができるのではと見込んでいます。このような自動販売機があると知っていただくことで、市民の方に食品ロスについて関心を持っていただくきっかけになることを期待しています。」



福岡市の家庭や事業所から出る食品廃棄物の量は年間13万トンに上っていることから、今後、普及を拡大していきたいとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月6日午後5時すぎ放送