プロ野球ファームが１４日に開幕する。中地区・ハヤテベンチャーズ静岡に新加入した広沢新太郎外野手（２４）が楽しみな存在だ。大分Ｂ―リングス（九州アジアリーグ）時代の２０２１年に当時ソフトバンクの千賀滉大投手（３３）＝メッツ＝から３打数３安打を放ち、一躍、注目を集めた。５０メートル５秒８の俊足と巧打でＮＰＢスカウトに猛アピールする。

今でもマニアの間では語り草になっている。「お化けフォーク」の異名を取り、現在メジャーリーガーの千賀から「２番中堅」で出場した無名の男が固め打ち。「一本はバントヒット。あの時は、ちょっと有名になりました」。１軍へのテスト登板だったとはいえ日本を代表する右腕を打ち崩して話題になった。

広沢の機動力はチームの大きな武器になりそうだ。赤堀元之監督（５５）も「楽しみ。十分戦力になる」と、期待。広沢も「打ち損じが安打になれば大きい」と、ニヤリ。数字的な目標を聞かれ、「３割３０盗塁“３本塁打”のトリプルスリーを狙いたい」と、笑った。

あれから５年。今月２２日には２５歳を迎える男にとって、年々、プロへの道は険しくなってくる。「毎年、最後だと思って臨んでいる。一打席一打席テーマを持ってやっていきたい」。広沢が足でチームに貢献する。（塩沢 武士）

◆３地区制 ファームは昨季までの２リーグ制から１リーグ３地区制（東、中、西）を導入。昨季までウエスタンだったハヤテは巨人、ＤｅＮＡ、西武、中日とともに中地区に所属。地区内対戦と他地区との交流戦があり、中止は再試合なし。各地区の順位は勝率で決定する。