第５６回静岡県中学選抜大会の決勝が８日、島田球場（静岡・島田）で行われ、浜松開誠館が入野との「浜松対決」を３―１で制して初優勝した。開誠館は３回無死満塁で４番・小林夢瑞絆（ゆずき、２年）が左前打を放ち２点を先制。１点差に迫られた６回に敵失で加点すると、エースの山田雅仁（２年）が入野打線を５安打１点に抑えて完投した。

２点リードの最終回に２安打を許し、２死ながら二、三塁のピンチ。ここでマウンドの山田が気合を入れ直し、「慌てるな」と自分に言い聞かせた。主将の県（あがた）慶一郎捕手（２年）のサインは真っすぐ。高めに投げ込み、空振り三振を奪うと、エースは「ヨッシャーッ」と雄たけびを挙げた。駆け寄った県も「変化球で逃げようかとも思ったけれど、サインを信じて渾身（こんしん）の１球を投げてくれた」と山田をたたえた。

苦しかった。連投で球が走らず、いつものような空振りが取れない。初回１死二塁、２回１死二、三塁とピンチの連続。だが「捕手がうまくリードした」と下河辺裕生監督（４８）。頼れる主将が変化球を増やし、狙い球を絞らせなかった。

そんな力投に打線が応えた。３回に連打と敵失で無死満塁と攻め、小林が三遊間を破る２点打。「当てに行かず、ストレートを振り抜きました」と４番は声を弾ませた。

「ベストを尽くそうと考えていました。優勝はうれしい」と１０１球で完投の山田。賞状を手にした県も「最高です！」と笑顔を輝かせた。全国につながる今後の大会に向けて、弾みがついた。（里見 祐司）