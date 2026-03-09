ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが９日、月〜木曜日で総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演し冬休みから復帰した。

安住アナは、２月２８日放送の司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）と今月１日のパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）を体調不良で休んだ。

２日の「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」も休んだがその際に佐々木舞音アナが「安住アナウンサーですが今週は元々予定していた冬休みのためお休みです。週末は体調不良で番組をお休みしていましたが、徐々に回復しているという連絡もきております」と伝えていた。

そして７日の「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」に生出演し復帰。翌日となる８日にはＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に生出演し２週間ぶりに同番組に復帰した。

ラジオで安住アナは、「さて先週、私、体調不良で休みをいただきました」とし「急性胃腸炎ということで」と病名を発表した。続けて「金曜日の夜から土、日、月とかなり吐き気が続きまして。ほぼ３日間トイレの個室で過ごしていたみたいな感じになりました」と症状を伝えていた。

さらに「冬はウイルス性の胃腸炎などがはやりますので、皆さんも食事の際などは、手洗いなど、気をつけていただきたいと思います」とリスナーに注意喚起をしていた。

「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の生出演は２月２６日以来。スタジオで安住アナは「１週間休みをいただきましたが、また今日からよろしくお願いします」と視聴者にあいさつしていた。