◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾5―4韓国（2026年3月8日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表の主将・陳傑憲（チン・ケツケン）外野手が9日までに自身のインスタグラムを更新。感謝の言葉を並べた。

台湾は負けたら1次ラウンド敗退が決まる“背水の陣”で8日に韓国と対戦。3度のリードを追いつかれ、タイブレークにもつれ込んだ10回だった。無死二塁から始まる場面で、二塁走者ギリギラウの代走・陳傑憲が送られた。陳傑憲はWBC開幕戦となった5日のオーストラリア戦で左手人差し指に死球を受けて骨折。左手は厚い手袋をして二塁走者に立つと、4万584人観衆の多くを占めた台湾ファンから大きな声援を受ける。

続く打者の一塁側の犠打で、陳傑憲は三塁へヘッドスライディング。負傷した左手で三塁ベースをタッチする気迫でセーフをもぎとり、1死三塁からセーフティースクイズで決勝の生還を果たした。そのまま逃げ切って、涙の激勝。2勝2敗で終え、1次ラウンド突破の可能性を残した。

自身のインスタグラムで「皆様、再び歴史を刻んでくださりありがとうございます。東京ドームで台湾スタイルの応援に囲まれることは、とても幸せなことです。ありがとうございます」と感謝の言葉を並べた。

ネットでは「最も信頼できるキャプテン」「なんてプレーなんだ！泣いちゃう！」「いつまでもあなたのことを誇りに思います！」「かっこいいキャプテン！」「最高だ！」などの声が上がった。