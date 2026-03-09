◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾5―4韓国（2026年3月8日 東京D）

台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーで大人気の秀秀子（エミリー・31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。韓国戦終了後の“お祝い”食事ショットを投稿した。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36名で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。そして36名から選抜された12人が来日した。

台湾は8日、1次ラウンド最終戦で韓国と対戦。延長戦に突入する死闘の末に4万584人の大観衆の多くを占めた台湾ファンに応えて涙の激勝。2勝2敗で終え、1次ラウンド突破の可能性を残した。

自身のインスタグラムストーリーズで台湾チア仲間のジェシーとの激勝を祝うラーメン2ショットを投稿。「一息ついたら急に空腹と疲労が襲ってきた。まずはラーメンで腹ごしらえしよう」と記した。

秀秀子は19年に富邦ガーディアンズのチアチームに加入。5日の開幕戦から“金髪美女台湾チア”としてネットで話題となっていた。