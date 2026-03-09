“リアル春麗”堀江聖夏アナ、限定販売の“アクスタ”に反響「結構ギリギリ」「見えそう」「脚きれいだなー」→即完売
“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。自身のアクリルスタンドを公開した投稿に多く反響が寄せられている。
【写真あり】「結構ギリギリ」「見えそう」圧巻の美脚…即完売した“リアル春麗”堀江聖夏アナの限定“アクスタ”
今月初旬に板割りで骨折→手術→退院→仕事復帰した堀江だが、この日は新たな自身のアクスタを紹介。「今回はフォロワーの皆さんからのリクエストの多かった2種類を用意しました」とし、「-ハイキックver.Dynamic High Kick-見るたびに元気が湧いてくるような躍動感あふれるキックです！」「-演舞ver .Celestial Blossom Dance-指先まで凛とした佇まい。どこに飾っても映えるデザイン」と紹介し、購入方法などをつづった。
この投稿に、「かっこよ！！！」「めちゃくちゃ素敵です」「世界一、リアル春麗です！」「脚きれいだなー」「結構ギリギリです 春麗さん笑」「見えそう」「チラリズム」「綺麗な足が一直線お見事です」などのコメントが寄せられている。
なお、この2種類のアクスタは、「秒殺で無くなりましたね！ 押忍！」というコメントの通り、即完売している。
【写真あり】「結構ギリギリ」「見えそう」圧巻の美脚…即完売した“リアル春麗”堀江聖夏アナの限定“アクスタ”
今月初旬に板割りで骨折→手術→退院→仕事復帰した堀江だが、この日は新たな自身のアクスタを紹介。「今回はフォロワーの皆さんからのリクエストの多かった2種類を用意しました」とし、「-ハイキックver.Dynamic High Kick-見るたびに元気が湧いてくるような躍動感あふれるキックです！」「-演舞ver .Celestial Blossom Dance-指先まで凛とした佇まい。どこに飾っても映えるデザイン」と紹介し、購入方法などをつづった。
この投稿に、「かっこよ！！！」「めちゃくちゃ素敵です」「世界一、リアル春麗です！」「脚きれいだなー」「結構ギリギリです 春麗さん笑」「見えそう」「チラリズム」「綺麗な足が一直線お見事です」などのコメントが寄せられている。
なお、この2種類のアクスタは、「秒殺で無くなりましたね！ 押忍！」というコメントの通り、即完売している。