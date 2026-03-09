セリエA 25/26の第28節 ＡＣミランとインテル・ミラノの試合が、3月9日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、アンジュ・ボニー（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。ＡＣミランのユスフ・フォファナ（MF）のアシストからペルビス・エストゥピニャン（DF）がゴールを決めてＡＣミランが先制。

ここで前半が終了。1-0とＡＣミランがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ＡＣミランが1-0で勝利した。

なお、ＡＣミランは80分にアドリアン・ラビオ（MF）、89分にルカ・モドリッチ（MF）に、またインテル・ミラノは65分にアレッサンドロ・バストーニ（DF）、69分にデンゼル・ダンフリース（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 06:50:40 更新