毎週月曜日〜金曜日あさ5:50から放送中の日本テレビ系情報番組「ZIP!」。「みんなの朝に、彩りと温もりを。」をテーマに、全国に「楽しい朝」をお届けしています。

番組内のコーナー「ZIP!神ワザチャレンジ！」では、出演者が期間中毎日、風船割りに挑戦いたします。「ZIP!」公式Xアカウントでは、「ZIP!神ワザチャレンジ！風船連続割り」と連動したキャンペーンを開催！

出演者が番組内でチャレンジに成功したら、キャンペーンに参加してくださった方の中から各日抽選でQUOカードPay 5,000円分をプレゼント！

「ZIP!神ワザチャレンジ！風船連続割り」では、「ZIP!」出演者が、「ZIP!」の街録インタビューでも使用している「ZIP!マイク」で20個の風船を割ります。20秒以内に20個すべて割れたらチャレンジ成功。10秒以内にすべて割れたら「神ワザ」となり、当選者が2倍となります！

応募は、「ZIP!」公式Xアカウントをフォロー、このアカウントで投稿される指定のキャンペーンポストをリポストするだけ。さらに、ハッシュタグ「#ZIP風船割り毎日チャレンジ」をつけ応援コメントをポストすることで当選確率UP！

■キャンペーン期間

3月9日（月）あさ9:00〜 ※終了日時未定

■賞品

QUOカードPay 5,000円分

※チャレンジに成功しなかった場合は当選者なしとなります。

■応募方法

（1）ZIP! 【公式】（@ZIP_TV）のXアカウントをフォロー

（2）期間中よる9時00分に@ZIP_TVにて投稿されるキャンペーンポストをリポスト

＋ハッシュタグ「#ZIP風船割り毎日チャレンジ」をつけ応援コメント投稿で当選確率UP！

■当選発表

当選された方には、Xのダイレクトメッセージ（以下DM）にてご連絡をお送りいたします。

※都合により、当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■キャンペーン注意事項

下記の注意事項に同意の上、ご応募ください。キャンペーン投稿のリポストをもって、応募者は以下の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止する場合がございます。

・Xアカウントは非公開設定になっていない（鍵付きアカウントではない）状態である必要があります。

・18歳未満のお客さまが本キャンペーンにご応募される場合には、保護者の同意を得た上でご応募ください。

・Xアカウントで自己紹介等を設定していなかったり、長期間投稿やアクションを行っていなかったりする場合や、開設直後の場合は、応募を無効とすることがあります。

・同一の方による複数のアカウントからの応募や、不正なアカウントからの応募、その他当社が不正行為と判断した場合または応募者が以下の禁止事項に違反したと当社が判断した場合には、応募・当選を無効とさせていただきます。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせには、お答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・X社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンは、X社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X社は何らの責任も負いません。

・キャンペーン主催：日本テレビ放送網株式会社

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。

日本テレビの個人情報保護方針についてはこちら

■禁止事項

お客さまは、本キャンペーンへの応募に際して、以下に記載することを行ってはなりません。

・法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

・当社または第三者の権利を侵害する行為

・他のお客さまに対する嫌がらせや誹謗中傷の内容、その他反社会的な内容または他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為

・当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為

・他人の個人情報などを不正に収集、開示または提供する行為

・営利を目的とする行為（当社が認めたものを除きます。）、その他本キャンペーンが予定している利用目的と異なる目的で本キャンペーンを利用する行為

・当社による本キャンペーンの運営または他のお客さまによる本キャンペーンへの応募を妨害し、これらに支障を与える行為

・Xの利用規約に違反する行為

・上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為

・その他、当社が不適当と判断した行為

■免責事項

当社は、本キャンペーンに関する事項について、事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

お客さまが投稿したメッセージ、画像等についての著作権・肖像権その他の権利の侵害等に関しての問題について当社は一切の責任を負いません。また、本キャンペーンへの応募によってお客さまに生じたあらゆる損害について当社は一切の責任を負いません。

本キャンペーンおよび本要項は、やむを得ない事情により、お客さまへの予告なく中止、または内容が変更となることがあります。あらかじめご了承ください。

本キャンペーンへの応募のために必要な機器、通信手段、電力等は、お客さまの費用と責任でご用意ください。