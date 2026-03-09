人工知能（ＡＩ）を活用した研究の推進を図る文部科学省の戦略案の概要が８日、明らかになった。

大学や国立研究機関の共用スーパーコンピューターについて、ＡＩ向けの計算能力を２０３０年までに１０倍以上に引き上げ、将来的には先端分野の研究開発にかかる期間を１０分の１に短縮することを目指す。文科省は近く開く専門家会議で示す予定だ。

ＡＩは研究を加速し、新たな科学的発見につながると期待されている。研究現場ではすでに、医薬品や新素材の候補の探索、シミュレーション（模擬実験）の高精度化、データ解析の自動化などで活用が進んでいる。

文科省はこうした取り組みを後押しするため、今春にも戦略を策定する方針だ。戦略案の概要では、今後５年間をＡＩ活用の研究基盤を整える「集中改革期間」と位置づけている。

科学技術振興機構の報告書によると、世界のＡＩ関連の論文数は２４年までの１０年間で約１３倍に増加した。今後、ＡＩの活用がさらに拡大すると見込まれるため、大学などが保有するスパコンを強化する。ＡＩ計算に重要なＧＰＵ（画像処理半導体）の増設などで、今後５年で計算能力を少なくとも１０倍に高める。

データ通信量の増加に対応するため、全国の大学などを結ぶ学術情報用の超高速通信網「ＳＩＮＥＴ（サイネット）」の速度を２８年までに２倍にする。また、国立情報学研究所の研究データベースの容量を３０年までに５倍に拡張する。

政府が今年度中に策定する「第７期科学技術・イノベーション基本計画」の素案では、ＡＩ関連の論文の割合を、２４年の世界１０位から３０年度までに世界５位に引き上げる目標を掲げる。今回の戦略を通じ、全国の研究者がＡＩを使った高度な研究を行えるよう環境の整備を進めていく。

海外でも、ＡＩを研究開発に活用する国家戦略が相次いで策定されている。米国は昨年１１月、向こう１０年以内に研究開発の生産性を２倍に高めるとする戦略を公表。英国も同月に示した戦略で、ＡＩを活用して新薬候補を１００日以内に発見できる体制の構築などを盛り込んでいる。