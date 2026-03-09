元西武の呉念庭、韓国戦勝利に感激「どうしても勝てなかったのを見てきた」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCを行い、台湾が韓国を延長10回タイブレークの末に5-4で破った。これまでなかなか勝てなかった相手を倒し、うれし涙を流す選手も。かつて西武で8年間プレーした呉念庭（ウー・ネンティン）内野手（台鋼）も「もらい泣きですよ。僕も」と喜びを語った。この日は1安打、さらに延長10回の守りでは、勝負を分けた判断があった。その“裏側”を聞いた。

アジアを舞台にした大会では、時に日韓戦よりも熱を帯びるこのカード、呉念庭も劇的勝利に「学生時代から、韓国にどうしても勝てなかったのをずっと見てきたので。この1勝は歴史に残ると思いますし、そのメンバーの中に自分がいられるなんてね」と試合後は興奮気味だ。

両軍投手が好投し、打つべき人が打った。見ごたえある熱戦は4-4で延長に突入。10回の攻撃で台湾が1点を奪ってリードし、裏の守備を迎えた。タイブレークの無死二塁から送りバントで1死三塁。ここで韓国のキム・ヘソン内野手（ドジャース）のゴロは、一塁を守る呉念庭の前に飛んだ。アウトを確実にとるのか、勝負するのか。選択はバックホームでタッチアウト。韓国ベンチがチャレンジするも、判定は変わらなかった。

2死として、続くキム・ドヨン内野手を右邪飛に打ち取り試合終了。豪州と日本に連敗し苦しい戦いが続いていた台湾が、2勝2敗のタイとした。わずかにマイアミ行きの可能性も残した。

本塁送球の選択を呉念庭は「迷いはなかったです。前進守備でしたし、どうしても守らなければいけない1点だったので」と振り返る。きちんとボールが行くかどうかだけ、一瞬頭をよぎった。「結構緊張しましたけど、しっかりいいボールを投げることができて……。本当に良かった」。直前の台湾の攻撃では、無死二塁から同じく一塁へのゴロが飛び、韓国の一塁手ウィットコム（アストロズ）は三塁送球での勝負を選択。ただセーフとなり、この走者が次打者のスクイズで生還した。両国の一塁手の判断が、勝負のあやとなった。

骨折中の陳傑憲がヘッドスライディング「あの姿を見たら…」ベンチで誘われた涙

「1点リードしてたので、とりあえずアウトカウントを1つ取って、あとは投手にしっかり抑えてもらえばいいと考えていました。もし1点入っても同点ですし、直前の攻撃で1点入ってて良かったなという余裕はありましたね」

10回の攻撃に代走で登場し、決勝のホームを踏んだのは主将の陳傑憲外野手（統一）だ。2024年のプレミア12で優勝した際には、大会MVPにも輝いた台湾代表の支柱。この大会ではオーストラリアとの初戦で投球を左手指に受け骨折。それ以来の出番だった。三塁へ進む際には迷わずヘッドスライディング。闘志を前面に出し、ナインを鼓舞した。台湾からのファンで埋まったスタンドは総立ちとなった。

呉念庭も心を揺さぶられた。「キャップがああやって体を張ってくれたことで、チームがさらに興奮……しました。日本語合ってますかね？」と、感情を載せる言葉を真剣に探したほどだ。

「指を怪我しているにもかかわらず、ヘッドスライディングまでして……。あの姿を見たら、この1点を守り抜くしかないぞという気持ちが強くなりました。本当に頭が下がります」

その主将は、勝利の輪が解けるとベンチで涙を見せた。呉念庭も「僕ももらい泣きです。本当にうれしくて。この1勝は僕らにとって、それほど大きなものでした」。連敗でスタートした大会は、後半の2試合を連勝。「やっと雰囲気が良くなってきたんです。もっと試合をしたい。それが正直な気持ちです」。100パーセントの力を出す難しさを知った大会で、待っていた劇勝。呉念庭の野球人生でも、忘れられない日となった。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）