アップルは、「M5」を搭載した新型MacBook Airを発表しました。

↑性能も価格も納得の1台になりそうな新型MacBook Air（画像提供／アップル）。

心臓部には、世界最速をうたう10コアCPUを搭載した「M5」チップを採用。注目すべきは、各GPUコアに組み込まれた「Neural Accelerator」です。これにより、前世代（M4搭載モデル）と比較してAI処理能力は最大4倍という飛躍を遂げました。

さらに足回りも大幅に強化。153GB/sの広帯域を誇る高速ユニファイドメモリに加え、独自開発の「N1」チップにより、最新規格のWi-Fi 7およびBluetooth 6に完全対応。SSDも読み書き速度が従来の2倍へと引き上げられており、あらゆる作業があっという間に終わる快適さを手に入れています。

ラインナップは13インチ（18万4800円〜）と15インチ（21万9800円〜）の2モデル（ともに税込）。

最小構成のストレージが512GBに引き上げられた点は特筆すべきでしょう。この底上げに対し、海外メディア・MacRumorsのフォーラムには「ベースモデルで512GBストレージと16GBメモリ（RAM）が標準なのはヤバすぎる」「実質的な大幅アップグレードでお買い得感がある」といった絶賛の声が相次いでいます。

高価格化が進むProモデルに対し、驚異的なコストパフォーマンスを実現した新型MacBook Air。予約は3月4日から開始されており、インフレ下で納得の1台を求めるユーザーの間で人気を呼びそうです。

