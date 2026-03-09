吉田が7回に逆転2ラン

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組のオーストラリア戦に「4番・左翼」で先発出場。7回に逆転2ランを放った。直後の迎え入れる侍ジャパンベンチの反応に注目が集まっている。

劣勢の展開を一振りで吹き飛ばした。0-1で迎えた7回2死二塁、左腕のケネディが投じた内角低めのスライダーを振り抜いた。打球は初速107.1マイル（約172.4キロ）、飛距離394フィート（約120.1メートル）、角度26度の一発となって右翼席へ突き刺さった。

この劇的なアーチで注目を集めたのは、ホームで出迎える大谷の“行動”だった。吉田が打った瞬間に、大谷も自らの本塁打のように“確信歩き”をしてベンチの最前列へ。ホームインする吉田を、次の打者で5番に入る岡本和真内野手（ブルージェイズ）の後ろで真っ先に待ち構えていた。

チームの歓喜を体現するような姿に、SNSでも「ベンチから確信歩きで出てくる大谷さん」「大谷一番乗りでベンチから出てくるの面白い」「真っ先にベンチを出て迎える大谷翔平が流石すぎる」と注目が集まっていた。（Full-Count編集部）