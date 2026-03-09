どれも可愛くて選べないよぉぉぉ♡（悩）【セリア】の「キーホルダー」に注目

アクスタ・シール・カードなどをアレンジして「キーホルダー」にできる、優秀なアイテムが【セリア】に登場。簡単なアレンジで推しを持ち歩けるので、ついついキーホルダー作りに夢中になってしまいそう。今回は、オリジナルグッズ作りにぴったりなキーホルダーを紹介します。

厳選したシールで可愛くデコレーション

ハートが特徴的な「バインダーアルバムキーホルダー」は、3枚のアクリルをリングでつなげたミニサイズのアルバム。アクリルの両面にシールを貼れるようになっており、厳選したシールを使ったデコレーションも可能です。付属のボールチェーンでバッグやポーチに取り付けたり、シール帳に取り付けたりして可愛く持ち歩けます。

ゲットしたカプセルトイの持ち運びにも

「カプセルトイカバー カプセルトイ柄」は、ジップタイプの袋状になっているキーホルダー。ケースの中にカプセルトイを収納できるようになっており、ゲットしたばかりのアイテムを入れるのにもぴったりです。カバーのデザインも華やかなので、好きなアイテムを入れてオリジナルキーホルダーとして使うこともできます。

アイスキャンディー柄が可愛さ満点

お気に入りのアクスタ・アクキーを可愛く飾れる「スライダーケース アイスキャンディー」。高さ85mmのアクスタ・アクキーが収納でき、ケースに入れることで傷や汚れも防げそうです。アイスキャンディーのデザインは全部で5種類あり、檸檬のほかには苺やソーダなどもあります。ケースのイラストが華やかなので、全種類揃えてカラフルに持ち歩くのもおすすめです。

3枚のアクリルを重ねて可愛いお菓子風に

「シャカシャカ お菓子風フレームキーホルダー」は、アクリルを3枚重ねたスライド開閉式のキーホルダーです。3層構造のうち、真ん中のアクリルに好きなアクスタやビーズなどを入れられるようになっています。上下のアクリルをスライドすれば中身も簡単に入れ替えられるので、気分に合わせてアクスタとパーツの組み合わせを変えて楽しんでみて。

お気に入りのシール・アクスタの持ち歩きに便利な【セリア】の「キーホルダー」。さまざまなデザインで好きなアイテムを持ち歩けるため、自分だけのオリジナルキーホルダーを複数作るのもおすすめです。気になるアイテムがあったら、ぜひお近くの店舗でチェックしてみて。

